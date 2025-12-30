Dobijał się do drzwi byłej. Groził, że zamorduje ją i dzieci. Miał maczetę!

Zuzanna Sekuła
2025-12-30 13:39

Warszawscy policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który terroryzował swoją byłą partnerkę i jej dzieci. Agresor dobijał się do drzwi, groził i znęcał się psychicznie i fizycznie nad rodziną. W jego plecaku znaleziono maczetę. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie.

Dobijał się do drzwi i groził, że zamorduje ją i dzieci. Miał maczetę

i

Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • Mężczyzna z maczetą groził byłej partnerce i dzieciom, dobijając się do drzwi mieszkania na Ochocie.
  • Policja zatrzymała 43-latka, który był nietrzeźwy i miał przy sobie maczetę.
  • Sprawdź, jakie zarzuty usłyszał agresor i jaką decyzję podjął sąd w jego sprawie

Groźby "w realu" i w sieci - terror na Ochocie

Do zdarzenia doszło w sobotę, 27 grudnia 2025 roku na warszawskiej Ochocie. Wpłynęło zgłoszenie związane z awanturą domową. Na miejscu mundurowi ustalili, że nietrzeźwy 43-latek przyszedł do mieszkania swojej byłej partnerki i zaczął kopać w drzwi, grożąc jej i dzieciom, że je zamorduje! Kobieta zeznała, że mężczyzna miał przy sobie przedmiot przypominający duży nóż.

Mężczyzna nie tylko groził rodzinie bezpośrednio, ale również zamieszczał w mediach społecznościowych wpisy, w których groził pozbawieniem życia nowego partnera zgłaszającej.

Oblał ukochaną benzynę i groził podpaleniem

Podejrzany miał przy sobie maczetę

Policjanci rozpoczęli poszukiwania agresora i odnaleźli go... w garażu podziemnym. 43-latek był wyraźnie zaskoczony wizytą. Nie spodziewał się, że czekają go jakiekolwiek konsekwencje. Zeznania pokrzywdzonej szybko się potwierdziły. W plecaku mężczyzny policjanci znaleźli nóż - i to nie był scyzoryk, tylko pokaźnych rozmiarów maczeta! Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.

Sąd Rejonowy Warszawa Ochota, uwzględniając wniosek prokuratora, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 43-latka. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.

Przemoc domowa - reaguj

Przemoc domowa dotyka wiele osób w Polsce - zarówno kobiety, mężczyzn, jak i dzieci. Może przybierać formę fizyczną, psychiczną, seksualną czy ekonomiczną. Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub wiesz o kimś, kto jej doświadcza, nie pozostawaj sam/a. Istnieje wiele miejsc, które oferują wsparcie i bezpieczeństwo.

Gdzie szukać pomocy:

  • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002 (czynny całą dobę, darmowy)
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
  • Fundacja Feminoteka - pomoc dla kobiet doświadczających przemocy: 22 628 57 75
  • Punkty konsultacyjne w gminach i powiatach - informacje na stronie lokalnego ośrodka pomocy społecznej
  • Policja - w nagłych sytuacjach: 112

Nie bój się wyciągnąć ręki po wsparcie. Przemoc nigdy nie jest winą ofiary. Rozmowa z profesjonalistą może uratować życie i pomóc w rozpoczęciu bezpiecznej drogi ku zmianie sytuacji.

Agresja i przemoc domowa nie biorą się znikąd. Często są skutkiem narastających problemów, braku umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem czy alkoholem. Jeśli czujesz, że tracisz kontrolę, reagujesz złością lub boisz się, że możesz skrzywdzić bliskich - to ostatni moment, by sięgnąć po pomoc. Zanim dojdzie do tragedii.

Źródło: KSP, SE

