Dobijał się do drzwi byłej. Groził, że zamorduje ją i dzieci. Miał maczetę!

- Mężczyzna z maczetą groził byłej partnerce i dzieciom, dobijając się do drzwi mieszkania na Ochocie.
- Policja zatrzymała 43-latka, który był nietrzeźwy i miał przy sobie maczetę.
- Sprawdź, jakie zarzuty usłyszał agresor i jaką decyzję podjął sąd w jego sprawie
Groźby "w realu" i w sieci - terror na Ochocie
Do zdarzenia doszło w sobotę, 27 grudnia 2025 roku na warszawskiej Ochocie. Wpłynęło zgłoszenie związane z awanturą domową. Na miejscu mundurowi ustalili, że nietrzeźwy 43-latek przyszedł do mieszkania swojej byłej partnerki i zaczął kopać w drzwi, grożąc jej i dzieciom, że je zamorduje! Kobieta zeznała, że mężczyzna miał przy sobie przedmiot przypominający duży nóż.
Mężczyzna nie tylko groził rodzinie bezpośrednio, ale również zamieszczał w mediach społecznościowych wpisy, w których groził pozbawieniem życia nowego partnera zgłaszającej.
Podejrzany miał przy sobie maczetę
Policjanci rozpoczęli poszukiwania agresora i odnaleźli go... w garażu podziemnym. 43-latek był wyraźnie zaskoczony wizytą. Nie spodziewał się, że czekają go jakiekolwiek konsekwencje. Zeznania pokrzywdzonej szybko się potwierdziły. W plecaku mężczyzny policjanci znaleźli nóż - i to nie był scyzoryk, tylko pokaźnych rozmiarów maczeta! Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi.
Sąd Rejonowy Warszawa Ochota, uwzględniając wniosek prokuratora, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 43-latka. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota.
Przemoc domowa - reaguj
Przemoc domowa dotyka wiele osób w Polsce - zarówno kobiety, mężczyzn, jak i dzieci. Może przybierać formę fizyczną, psychiczną, seksualną czy ekonomiczną. Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub wiesz o kimś, kto jej doświadcza, nie pozostawaj sam/a. Istnieje wiele miejsc, które oferują wsparcie i bezpieczeństwo.
Gdzie szukać pomocy:
- Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002 (czynny całą dobę, darmowy)
- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
- Fundacja Feminoteka - pomoc dla kobiet doświadczających przemocy: 22 628 57 75
- Punkty konsultacyjne w gminach i powiatach - informacje na stronie lokalnego ośrodka pomocy społecznej
- Policja - w nagłych sytuacjach: 112
Nie bój się wyciągnąć ręki po wsparcie. Przemoc nigdy nie jest winą ofiary. Rozmowa z profesjonalistą może uratować życie i pomóc w rozpoczęciu bezpiecznej drogi ku zmianie sytuacji.
Agresja i przemoc domowa nie biorą się znikąd. Często są skutkiem narastających problemów, braku umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem czy alkoholem. Jeśli czujesz, że tracisz kontrolę, reagujesz złością lub boisz się, że możesz skrzywdzić bliskich - to ostatni moment, by sięgnąć po pomoc. Zanim dojdzie do tragedii.
Źródło: KSP, SE