Darek zasztyletował Edytę przy świątecznej kolacji. "Mówił dzień dobry, widywałam go w kościele"

Andrzej Woźniak
2025-12-30 11:45

Dramat rozegrał się w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia we wsi Strzała na Mazowszu, niedaleko Siedlec. 25 grudnia, około godziny 18, ciszę świątecznego wieczoru przerwał dźwięk syren policyjnych i karetki pogotowia. Służby pędziły do jednego z domów, gdzie znajdowała się 55-letnia Edyta K. Na ratunek było jednak za późno - kobieta została znaleziona martwa, leżała w kałuży krwi. Zatrzymano jej partnera, do winy się przyznał, a sąsiedzi mówią, że nic nie zapowiadało tragedii.

Zabójstwo w pierwszy dzień świąt

Tego dnia para wróciła z obiadu u rodziców Edyty. Jak ustalił reporter "SE", porywczy z natury Dariusz W. wściekł się podczas świątecznej kolacji. Nie chciał słuchać konkubiny, zerwał się z krzesła i ugodził bezbronną kobietę nożem. Nie przeżyła. Jeden z członków rodziny powiedział policjantom, że zabójstwo to dzieło konkubenta. Na miejscu mundurowi zatrzymali 53-letniego partnera ofiary, Dariusza W. Śledczy zabezpieczyli nóż, który - jak podejrzewają - posłużył do popełnienia zbrodni. Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy.

- Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. W sprawie zostaną przesłuchani świadkowie oraz biegli, m.in. w celu ustalenia, czy zabezpieczony nóż rzeczywiście był narzędziem zbrodni. Wersja wydarzeń przedstawiona przez Dariusza W. będzie poddana wnikliwej weryfikacji - przekazał "SE" prokurator Bartłomiej Świderski z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym.

Według biegłych z zakresu medycyny sądowej Edyta K. została ugodzona nożem pięć razy w klatkę piersiową. 

Zabił Natalię na oczach ich dziecka

Nic nie zapowiadało tragedii?

Z zewnątrz Edyta i Dariusz mieli uchodzić za zgodną, spokojną parę. Z relacji wynika, że nie było słychać o awanturach ani interwencjach policji. Dla mieszkańców wsi to właśnie dlatego ta zbrodnia jest tak trudna do zrozumienia.

"Darek zawsze był grzeczny, mówił „dzień dobry”, widywałam go w kościele" - mówili wstrząśnięci sąsiedzi "Faktowi". Z daleka wyglądali na miłą parę.

Co naprawdę działo się w czterech ścianach ich domu? Czy za pozornym spokojem kryły się konflikty i narastające napięcie? Odpowiedzi na te pytania ma przynieść prokuratorskie śledztwo, które dopiero nabiera tempa. Jednocześnie trwają przygotowania do pogrzebu tragicznie zmarłej kobiety.

Przemoc domowa - szukaj pomocy

Przemoc domowa dotyka wiele osób w Polsce - zarówno kobiety, mężczyzn, jak i dzieci. Może przybierać formę fizyczną, psychiczną, seksualną czy ekonomiczną. Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub wiesz o kimś, kto jej doświadcza, nie pozostawaj sam/a. Istnieje wiele miejsc, które oferują wsparcie i bezpieczeństwo.

Gdzie szukać pomocy:

  • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002 (czynny całą dobę, darmowy)
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
  • Fundacja Feminoteka - pomoc dla kobiet doświadczających przemocy: 22 628 57 75
  • Punkty konsultacyjne w gminach i powiatach - informacje na stronie lokalnego ośrodka pomocy społecznej
  • Policja - w nagłych sytuacjach: 112

Nie bój się wyciągnąć ręki po wsparcie. Przemoc nigdy nie jest winą ofiary. Rozmowa z profesjonalistą może uratować życie i pomóc w rozpoczęciu bezpiecznej drogi ku zmianie sytuacji.

Zasztyletował Edytę przy kolacji
