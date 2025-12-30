W szale wielokrotnie dźgnął ofiarę nożem. Świąteczny horror w Żyrardowie

Zuzanna Sekuła
2025-12-30 10:47

W Żyrardowie doszło do przerażającego incydentu. W jednym z lokali przy ul. 1 Maja, podczas kłótni dwóch mężczyzn, 43-latek zaatakował nożem 45-letniego mężczyznę, zadając mu kilka ran. Poszkodowany w ciężkim stanie trafił do szpitala, a podejrzany został szybko zatrzymany przez policję. Usłyszał już zarzuty i grozi mu dożywocie.

Horror w Żyrardowie. 45-latek w szale wielokrotnie dźgnął ofiarę nożem

Autor: KPP Żyrardów/ Materiały prasowe
  • Kłótnia w lokalu w Żyrardowie eskalowała, prowadząc do ataku nożem.
  • 45-latek został wielokrotnie raniony, a napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia.
  • Policja zatrzymała 43-letniego podejrzanego, który usłyszał zarzuty. Co mu grozi?

Kłótnia w lokalu zakończona atakiem nożownika

Do zdarzenia doszło 26 grudnia 2025 roku w jednym z lokali w Żyrardowie. Jak ustalili policjanci, pomiędzy 43-letnim mężczyzną a 45-latkiem doszło do sprzeczki, która przerodziła się w brutalny atak. Młodszy z mężczyzn, używając noża, kilkukrotnie ranił swojego oponenta, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Ratownicy udzielili rannemu mężczyźnie pierwszej pomocy, a następnie przetransportowali go do szpitala. Jego stan był poważny. W tym samym czasie policjanci rozpoczęli intensywne poszukiwania sprawcy.

Szybka akcja policji. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

Dzięki sprawnym działaniom poszukiwawczym, zaledwie kilka godzin po zdarzeniu 43-letni mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań w Żyrardowie. Kryminalni zabezpieczyli materiał dowodowy, a następnie osadzili zatrzymanego w policyjnym areszcie.

Następnego dnia, 27 grudnia, mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Prokurator, obawiając się możliwości ucieczki lub matactwa ze strony podejrzanego, wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 43-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Za usiłowanie zabójstwa, zgodnie z polskim prawem, grozi kara nie krótsza niż 8 lat pozbawienia wolności, a w najsurowszym wymiarze nawet dożywocie.

