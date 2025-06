Aresztowali nożownika z Ursynowa. 35-latek zaatakował młodszego od siebie. „Usiłowanie zabójstwa”

Na warszawskim Ursynowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 35-latek zaatakował nożem młodszego mężczyznę, który zwrócił mu uwagę na nieobyczajne zachowanie. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór w trakcie Dni Ursynowa. Poszkodowany z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, a sprawca został zatrzymany przez policję. Teraz grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Co dokładnie wydarzyło się na Ursynowie i jakie konsekwencje grożą napastnikowi?