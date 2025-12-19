Poważny wypadek blokuje DK50 koło Płońska

W piątek (19 grudnia) tuż po godzinie 19 w rejonie miejscowości Skrzynki (gmina Płońsk) doszło do zderzenia trzech pojazdów. W zdarzeniu brały udział ciężarówka marki DAF z naczepą oraz dwa samochody osobowe: toyota i fiat. Komenda Powiatowa Policji w Płońsku informuje o całkowitej blokadzie drogi i prosi kierowców o wybieranie alternatywnych tras.

Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w wypadku zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

Objazdy i utrudnienia

Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe, w tym policja, która organizuje objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kierowcy podróżujący w tym rejonie powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb. Warto sprawdzić lokalne serwisy informacyjne lub mapy GDDKiA, aby uzyskać aktualne informacje o objazdach.

Policjanci apelują o ostrożność i rozsądek na drodze. Kierowcy noga z gazu. Zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami, bowiem „najechanie” na tył innego auta to częsta przyczyna zdarzeń drogowych.

Brawura, nadmierna prędkość, alkohol to najczęstsze przyczyny kolizji czy wypadków. Czasami kilka sekund decyduje o ludzkim życiu czy zdrowiu. Pamiętajmy, że wsiadając za kierownicę pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka stwarzamy poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Od nas samych, naszej odpowiedzialności zależy bezpieczeństwo nasze, ale również innych.

