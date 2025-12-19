Tragedia pod Płońskiem. DK50 zablokowana po zderzeniu ciężarówki i osobówek. Jedna osoba nie żyje

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-19 20:44

Uwaga kierowcy! Na drodze krajowej nr 50 w okolicach Płońska, w miejscowości Skrzynki, doszło do poważnego wypadku z udziałem ciężarówki i dwóch samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana, a służby ratunkowe pracują na miejscu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w wypadku zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

Poważny wypadek blokuje DK50 koło Płońska

W piątek (19 grudnia) tuż po godzinie 19 w rejonie miejscowości Skrzynki (gmina Płońsk) doszło do zderzenia trzech pojazdów. W zdarzeniu brały udział ciężarówka marki DAF z naczepą oraz dwa samochody osobowe: toyota i fiat. Komenda Powiatowa Policji w Płońsku informuje o całkowitej blokadzie drogi i prosi kierowców o wybieranie alternatywnych tras.

Utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 50 w rejonie miejscowości Skrzynki, gm. Płońsk. Kilka minut po godzinie 19, doszło tam do zderzenia trzech pojazdów. W wypadku brały udział ciężarówka marki DAF z naczepą oraz dwa samochody osobowe: toyota i fiat − relacjonuje Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.

Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w wypadku zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

Objazdy i utrudnienia

Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe, w tym policja, która organizuje objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kierowcy podróżujący w tym rejonie powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb. Warto sprawdzić lokalne serwisy informacyjne lub mapy GDDKiA, aby uzyskać aktualne informacje o objazdach.

Policjanci apelują o ostrożność i rozsądek na drodze. Kierowcy noga z gazu. Zachowujmy bezpieczne odległości między pojazdami, bowiem „najechanie” na tył innego auta to częsta przyczyna zdarzeń drogowych.

Brawura, nadmierna prędkość, alkohol to najczęstsze przyczyny kolizji czy wypadków. Czasami kilka sekund decyduje o ludzkim życiu czy zdrowiu. Pamiętajmy, że wsiadając za kierownicę pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka stwarzamy poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Od nas samych, naszej odpowiedzialności zależy bezpieczeństwo nasze, ale również innych.

Super Express Google News
Śmiertelny wypadek w Sieprawiu
Sonda
Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK ŚMIERTELNY
ŚMIERTELNY WYPADEK