Oddali do użytku kluczową trasę pod Warszawą. Kiedy kolejne odcinki S7?

Nowy odcinek S7 otwarty. Co to oznacza dla kierowców?
Dotychczasowa dwujezdniowa i dwupasmowa droga została rozbudowana do trzech pasów w każdym kierunku. Dostęp do trasy ekspresowej będzie możliwy poprzez dwa węzły drogowe: Modlin i Nowy Dwór Mazowiecki. To znacząco poprawi komfort podróżowania i przepustowość trasy.
Jak podkreśla GDDKiA, w ramach inwestycji konstrukcja mostu na Wiśle w Zakroczymiu została uzupełniona o chodnik (w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (w kierunku Gdańska). Powstały również drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, wiadukty oraz urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Inwestycja za blisko 600 mln zł. Kiedy kolejne odcinki S7?
Odcinek Modlin-Czosnów zrealizowała firma Budimex, a koszt umowy to blisko 600 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Całkowity koszt realizacji trzech odcinków drogi ekspresowej S7 Płońsk-Czosnów wynosi nieco ponad 2,8 mld zł.
Obecnie trwają jeszcze prace na dwóch fragmentach: Płońsk Południe-Załuski i Załuski-Modlin. Jak informuje GDDKiA, układana jest już nawierzchnia, a także wykonywane są prace brukarskie. Toczą się też roboty mostowe oraz te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Trwa również budowa ekranów akustycznych oraz montaż ich wypełnienia.
Dla obu kontraktów zostały podpisane aneksy wydłużające czas na ukończenie. W przypadku odcinka Płońsk Południe-Załuski termin mija w marcu 2026 roku, a dla środkowego zadania był to sierpień 2025 roku.
GDDKiA zapewnia, że niezależnie od toczących się procedur kontraktowych, mobilizuje wykonawców, by udostępnić trasę główną jeszcze w tym roku.
Kiedy pojedziemy całą S7? Planowane terminy
Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 9-kilometrowego fragmentu pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem. Prace będą mogły rozpocząć się po uzyskaniu decyzji ZRID. Zakończenie robót, zgodnie z zawartą umową, przewidywane jest w maju 2027 roku.
Dla ostatniego odcinka, od Kiełpina do Warszawy (12,9 km), przygotowywana jest dokumentacja projektowa na potrzeby uzyskania decyzji ZRID. Odbiór dokumentacji planowany jest w II kw. 2026 roku przed złożeniem wniosku o decyzję ZRID. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, skomentował otwarcie nowego odcinka na swoich mediach społecznościowych: − Właśnie oddaliśmy do użytku pierwszy z trzech odcinków wylotówki z Warszawy na Modlin i Gdańsk. Równo, szybko i trzy pasy w każdą stronę. Najlepiej, że inwestycja udrożni ruch w północnej część aglomeracji warszawskiej. Trasa w końcu odkorkuje Łomianki, Nowy Dwór Mazowiecki i Zakroczym. Zapinamy pasy i szybko, ale bezpiecznie (czyli przepisowo!) jedziemy do przodu!.