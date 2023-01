Makabra w sortowni śmieci. Maszyna wciągnęła 25-latka!

Horror w sortowni śmieci w Warszawie

Potworna śmierć spotkała 25-latka. Jak udało nam się ustalić, mężczyzna poślizgnął się i wpadł do leja ze śmieciami do rozdrobnienia. Maszyna wciągnęła go do środka. 25-letni pracownik sortowni śmieci nie miał szans na przeżycie tego tragicznego wypadku. Zmarł.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Tragedia wydarzyła się na terenie zakładu przy ul. Zarzecze na Żeraniu. Na miejscu wypadku pracują służby. Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniali szczegółowe przyczyny i okoliczności śmierci 25-letniego pracownika sortowni śmieci.