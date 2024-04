- Prezentowaliśmy już niemal wszystkie warszawskie legendy, a teraz opowiemy historię, która wydarzyła się 50 lat temu. W 1976 roku do Warszawy zawitał słynny zespół Abba by zarejestrować w studiu Telewizji Polskiej swój wyjątkowy koncert. Przeniesiemy się więc do lat siedemdziesiątych, do świata dyskotek, prywatek, na których królowały hity ikony muzyki pop, zespołu Abba. To będzie pokaz, który połączy pokolenia, bo każda generacja odkrywa Abbę na nowo – mówi Andrzej Matusiak, dyrektor Stołecznej Estrady, organizatora pokazów w Multimedialnym Parku Fontann na warszawskim Podzamczu.