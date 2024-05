Co będzie w kultowym pawilonie Cepelii? To już nie tajemnica!

Roman Smogorzewski przegrał wybory. Ale w Legionowie i tak go wybrali. Z prezydenta na starostę

Koniec spekulacji. Nie będzie tu McDonalds’a, salonu meblowego ani galerii sztuki. W odnowionym budynku dawnej Cepelii u zbiegu Al. Jerozolimskich i Marszałkowskiej, w samym sercu Warszawy znajdzie się siedziba Empiku. „Nowy Empik przywróci świetność Cepelii, łącząc w jednym miejscu handlową tradycję i kulturalne dziedzictwo z innowacją i omnichannelowymi rozwiązaniami” – poinformowano wczoraj w komunikacie dotyczącym przyszłości budynku w centrum Warszawy.

„Ikoniczna Cepelia – modernistyczny pawilon handlowy, zbudowany w latach 60., odzyska blask dzięki kompleksowej renowacji zgodnej z pierwowzorem i zachowaniem charakterystycznych elementów elewacji i wnętrza. Obecność Empiku sprawi, że budynek wróci na handlową mapę Polski i zyska ponownie swój kulturalny pierwiastek. Dzięki nowoczesnym przeszkleniom sklep będzie zachęcać przechodniów do odwiedzenia nowej, znów otwartej na Warszawę Cepelii” – informuje Empik.

- Warszawa ma szczególne miejsce w naszej ponad 75-letniej historii – to tu stawialiśmy pierwsze kroki, a dziś jesteśmy obecni aż w kilkudziesięciu różnorodnych lokalizacjach. Ten salon będzie jednak wyjątkowy – najnowocześniejszy, flagowy Empik w historycznym budynku Cepelii stanie się wizytówką naszej marki – zapowiada Ewa Szmidt, prezes Grupy Empik. Otwarcie zapowiedziano na przełom 2024 i 2025 r. To będą trzy piętra (od minus jeden do pierwszego pietra) salonu z książkami i mediami, oraz miejsce spotkań z twórcami na powierzchni blisko 1300 mkw.

W Warszawie Empik zamknął w ostatnich latach salon w Galerii Centrum i przy Nowym Świecie. Teraz wrócą w jednym miejscu - przy Rondzie Dmowskiego, w samym sercu Warszawy.