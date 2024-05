Targi książki i mediów VIVELO. Znamy nominowanych w plebiscycie VIVELO Top Creators

VIVELO Top Creators to plebiscyt dla twórców internetowych, w którym liczy się content. Przez cztery dni trwania Targów Książki i Mediów VIVELO na PGE Narodowym odbywać się będzie wydarzenie towarzyszące - VIVELO Content Creators, które powstało, aby być platformą łączącą twórców internetowych oraz ich odbiorców. Hasła promującego imprezę to „Zasięgi to nie wszystko, liczy się content”.

Julia Żugaj to Twórczyni internetowa, która również rozwija swoją karierę w obszarze muzycznym jej debiutancki album pokrył się złotem. Na swoim TikToku zgromadziła ponad 3,7 mln fanów i wspierana jest przez wierną i oddaną community nazywaną „żugajkami”. Julia w duecie z Przemkiem Corso wydała książkę „Tak miało być”, która jest powieścią o dojrzewaniu, pierwszych porywach serca i trudnościach, które młodzi ludzie spotykają na swojej drodze. Oboje w piątek 17 maja będą podpisywać książkę na płycie PGE Narodowego.

Dr Adam Mirek to popularyzator nauki, zdobywca statuetki Bestsellery Empiku w kategorii Twórca Internetowy, autor książki „Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą”.

Przemek Kucyk na swoim profilu skupia się na treściach komediowych, rozrywkowych i lifestylowych. Na TikToku śledzi go 1,6 mln obserwatorów. Jego specyficzne poczucie humoru i dystans przyciągają młodych obserwatorów.

– Bycie jurorem w plebiscycie na najlepszego twórcę internetowego to dla mnie nie tylko wielka szansa, ale też ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność. Dziękuję, ponieważ to niepowtarzalna okazja, aby docenić pracę i kreatywność innych, ale również moment, by podzielić się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Cieszę się, że mogę być częścią tego projektu i mieć realny wpływ na promowanie jakości w świecie internetowym – mówi dr Adam Mirek, zdobywca statuetki Bestsellery Empiku w kategorii Twórca Internetowy.

W każdej kategorii wybrano 10 osób, które uzyskały najwięcej głosów internautów. W 8 na 9 kategorii to jury wybierze zwycięzcę, który zostanie uhonorowany podczas wręczania nagród na PGE Narodowym. Kategoria Comfort Person pozostaje w całości w rękach internautów! Głosowanie potrwa tydzień, ruszy 6 maja.

Oto lista nominowanych:

Beauty Stage

Karolina Witaszek

Klarsonium Beauty

Matuszewska Klaudia

my_hair_tip

napieknewlosy

nataliaskyx

nikki_beautify

vaguevegan

W Krainie Składów

WOMENSPHILOSOPHY

Parenting

antczak.kasia

Eryka Nawrocka

jasuwienas.w

Martyna Mauricio

monika_i_dzieciaki_cudaki

na.balet

Ola z The Slings

Owies i len

Patrycja Mandrysz

ten_ojciec_z_tiktoka

Foodie

arbuzazuza_

Bartłomiej Włodarczyk

chamomileiam

Justyna_momof4

Matteo Brunetti

Patrycja Mandrysz

Pysznie czy przepysznie

Stewunia

volodymyr_testardi

Werka.mlynczyk

Bookmedia

duszapowiesci

GADKI SZMATKI MARTINI

juulabooks

karoolisia_library

Książki Dobre Jak Czekolada

oczytaniec

ola_negroni

w_swiecie_stron

z.ksiazka.w.chmurach_

Zocharett

Education

a_ps89

Ania od matmy

Baba od polskiego

Babka od histy

Doktor z TikToka

Elena Miś – psycholog

Kimikohime

mikrobiolog_z_przypadku

Prawodozdrowia

Samochodowy Oddział Ratunkowy

POV

Damian Tkaczuk

Elwira Rutkowska

Idealna

Mateusz Glen

mili0nerka

Olga Grzebielec

s0ymel

Sołtys Lubelszczyzny

Ta Typiara

zocharett

Content Leaders

Elitarny Łobuz

Facetka Od Reklamy

Ingalewandowska5

Jawor

Kasia Zasiadły

Klaudia Leclercq ASMR

Klaudia Nagraba

Machalskisebastian

Pani Karmelarz

siostry_od_nieruchomosci

Podcast

besties

Gadki Szmatki Martini

Glow Up Podcast

Imponderabilia

Joanna Gutral

Justyna Mazur

Kryminatorium

podsiadło & kotarski

TuOkuniewska

Żurnalista

Comfort Person

Ania Piestrzeniewicz

chrupa_w_mig

culturomaniaczka

Efi

Eryka Nawrocka

jasuwienas.w

Kasia Antczak

na.balet

Ola z The Slings

Sylwia Butor

– Nagradzanie twórców za jakość treści, a nie za zasięgi, ma fundamentalne znaczenie. To właśnie kreatywność, oryginalność i wartość merytoryczna powinny być najważniejsze. Nagrody takie są ważnym uznaniem dla twórców, motywują do dalszego rozwoju. Dobry content ma to do siebie, że prędzej czy później poniesie się szerzej, ale najważniejsze, żeby był tworzony z pasją – mówi dr Adam Mirek, popularyzator nauki.