Tajemnica wąsów Józefa Piłsudskiego. Skarby po Marszałku zebrane pod Warszawą

12 maja 1926 r. marszałek Józef Piłsudski na czele wiernych mu oddziałów podjął marsz na Warszawę, który przeszedł do historii jako „przewrót majowy”. Jego wynikiem było ustąpienie prezydenta i dymisja premiera. W majową rocznicę tamtych wydarzeń „Super Express” przygotował okolicznościowy numizmat. Będzie można go otrzymać wraz z egzemplarzem gazety 8 maja 2024.

Majowe weekendy to dobry czas, by odwiedzić podwarszawski Sulejówek. To skarbnica wiedzy i pamiątek po Marszałku, „Ziuku”.

Józef Piłsudski w Sulejówku pod Warszawą mieszkał w latach 1923-1926, gdy wycofał się z życia publicznego. Tam ze składek żołnierskich wybudowano mu uroczy dworek Milusin, do którego marszałek z rodziną sprowadził się z warszawskiego mieszkania przy Koszykowej, po wyprowadzce z Belwederu. Tu mieści się dziś część zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego. Najwięcej można obejrzeć na nowoczesnej ekspozycji w głównym gmachu, tuż obok Milusina. To istna skarbnica prezentów, jakie dostawał Marszałek!

Imieniny Marszałka 19 marca, to było wydarzenie od 1915 roku celebrowane hucznie co roku nawet wtedy, gdy Józef Piłsudski wyjechał np. na Maderę. Dowódca dostawał przy tej okazji mnóstwo prezentów - od laurek namalowanych przez dzieci, po kosztowne przedmioty typu złoty zegarek, papierośnica czy figurka legionisty, która potem zawsze stała na jego biurku. Z samych rzeźb i portretowych podarowanych marszałkowi mogłaby powstać obszerna wystawa. Ale tylko niektóre z nich „autoryzował”. Tak było z rzeźbą z 1917 autorstwa Konstantego Laszczki.

Patrząc na te portrety i popiersia wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego miał takie gęste wąsy? To nie tajemnica, ale wokół tego tematu narosły już legendy. W ten sposób wódz chciał ukryć wady w uzębieniu. Niespełna 20-letni Józef Piłsudski został skazany na 5 lat zesłania na Syberię w wyniku oskarżenia o udział w spisku na życie cara Aleksandra III. Tam kolba karabinu wybito mu przednie zęby. - Nie jest jednak prawdą, że marszałek bał się dentysty. Miał zrobione zęby, ale wyraźnie źle się z tym czuł, nie były wygodne. Być może nie robił ich najlepszy dentysta, więc marszałek dodał sobie pewności siebie, zapuszczając gęste wąsy – opowiada o Piłsudskim Małgorzata Basaj, kierownik Działu Wystaw w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Jakim był człowiekiem? - To bardzo złożona osobowość. Odważny, rodzinny, lubiący marzyć i lubiący zabawy dziećmi. Lubił samotne spacery w zieleni – mówi Małgorzata Basaj. W Warszawie kilometrami wędrował po Łazienkach, w Milusinie, po ogrodzie. Co lubił jeść? Do ulubionych słodyczy marszałka należały suchary z cukrem i cynamonem. Co do potraw, historycy zgodnie podkreślają: „nie był wybredny”.

Najcenniejsze pamiątki po marszałku Józefie Piłsudskim pokazuje nam w materiale WIDEO Małgorzata Basaj, kierownik Działu Wystaw w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: