Niecodzienny efekt współpracy LOT i Muzeum Narodowego w Warszawie. Po co stewardessa idzie do muzeum

Na portalu społecznościowym PLL LOT można zobaczyć krótki filmik (tzw. safety wideo), który w przyszłym roku będą mogli oglądać pasażerowie w samolotach LOT . Dotyczy on bezpieczeństwa podczas lotu, ale zrealizowany został we współpracy z Muzeum Narodowym – wśród autentycznych znanych obrazów autorstwa Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera czy Olgi Boznańskiej.

Komputerowa animacja sprawia, że namalowane przez mistrzów postaci z portretów reagują na to, co robi stewardessa i podróżni w Muzeum. A nudne samolotowe formułki o wyjściach awaryjnych, maskach, kamizelkach i zapinaniu pasów, na które w samolotach już niewielu zwraca uwagę, nabierają dodatkowej siły.

Taki filmik, spot dotyczący bezpieczeństwa w samolocie – będzie wyświetlany od 1 stycznia 2024 r. na pokładach 15 dreamlinerów, którymi polski przewoźnik lata na długodystansowe trasy. To efekt niecodziennej współpracy Polskich Linii Lotniczych LOT i Muzeum Narodowego w Warszawie, a jednocześnie promocja zbiorów warszawskiego muzeum i zachęta dla turystów do odwiedzenia Warszawy.

- Wykorzystaliśmy Muzeum Narodowe do zwrócenia uwagi na kwestie bezpieczeństwa i odpowiednie zachowanie na pokładzie. A ponieważ LOT jest największym promotorem kultury polskiej, to mamy z Muzeum wspólne cele – mówi Ewa Lampart, szefowa marketingu w PLL LOT.

- Nie kochani, to my was wykorzystaliśmy do promocji naszej Galerii XIX wieku! - śmiał się dyrektor Muzeum Narodowego Łukasz Gaweł. To najlepszy dowód na to, że obie strony z tej współpracy są zadowolone.

- Galeria Sztuki XIX wieku to najchętniej odwiedzana galeria w Muzeum, która przyciąga ponad 300 tys. zwiedzających rocznie. Muzeum swoją misję, jaką jest ochrona i udostępnianie zbiorów realizuje na wiele sposobów i nietypowych projektów – wtóruje Kornelia Szpunar z MN.

A stewardessę Dorotę, która wystąpiła w filmie, można spotkać podczas rejsów samolotami LOT. Choć wygląda jak modelka, nie jest osobą wynajętą do reklamy – jest pracownicą LOT-u.