Zaprezentowali dzieła odzyskane, straty wojenne z kolekcji gołuchowskiej

Warszawa. Wernisaż wystawy „Utracone/Odzyskane. Z kolekcji gołuchowskiej”

– Już po raz siódmy prezentujemy w Kordegardzie dzieła odzyskane. Polska stara się w ostatnich latach bardzo intensywnie odzyskiwać straty wojenne. Jak wszyscy wiemy, w czasie II wojny światowej straciliśmy ponad pół miliona ruchomych dzieł sztuki o wartości co najmniej kilkudziesięciu miliardów ówczesnych dolarów. Od pewnego czasu jeszcze bardziej intensyfikujemy nasze poszukiwania – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak słyszeliśmy, w tej chwili prowadzonych jest aż 150 procesów restytucyjnych w 15 krajach świata! By móc odzyskać dzieła odzyskane powołano nawet specjalny departament, który zajmuje się poszukiwaniem dzieł sztuki na całym świecie.

Szef resortu kultury wyjaśnił, że na wystawie w Kordegardzie zaprezentowano "straty wojenne z kolekcji gołuchowskiej".

– Zamek w Gołuchowie, który kiedyś był własnością Czartoryskich, obecnie jest własnością Skarbu Państwa i jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. W tym zamku od niedawna wiszą te dwa wspaniałe obrazy. Po ponad 80 latach wróciły one do Polski z Hiszpanii, bo tam namierzyliśmy w jednym z prowincjonalnych muzeów te dzieła – przypomniał.

Tymi dwoma obrazami jest dyptyk przypisywany warsztatowi Dirka Boutsa – „Matka Bolejąca”, czyli „Mater Dolorosa” oraz „Oto Człowiek” – Chrystus ukrzyżowany. – Wspaniały temat i wspaniałe przedstawienia. Bardzo się cieszę, że możemy takie dzieła sztuki odzyskiwać i jednocześnie prezentować – mówił dalej Piotr Gliński.

Piotr Gliński podziękował wszystkim, którzy "przyczynili się do tego, że możemy dziś zaprezentować tę wystawę".

– To są przede wszystkim moi współpracownicy z Departamentu Restytucji Dóbr Kultury, ale także wszyscy inni, którzy współpracują z nami w Polsce i na świecie. To są także pracownicy Muzeum Narodowego w Poznaniu, no i oczywiście Narodowe Centrum Kultury, które organizuje ten pokaz – powiedział.

Sercem wystawy w Kordegardzie, która potrwa do 6 sierpnia, jest pochodzący z XV wieku dyptyk +Mater Dolorosa+ i +Ecce Homo+, który na początku bieżącego roku po ponad 80 latach powrócił na Zamek w Gołuchowie z Hiszpanii.

Kuratorką ekspozycji jest Ewa Witkowska, a jej organizatorami jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu.