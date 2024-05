Ich kreacje zwalają z nóg! Wieniawa, Rubik, Janoszek, Goldpoint i Świder błyszczą na czerwonym dywanie!

Pamiętacie Piotra Kupichę z Feel? Trzymajcie się mocno! Szok, co zrobił na scenie. Nagrali go

Bez wątpienia wszystkie Polki w Cannes zadały szyku. Julia Wieniawa w oliwkowej kreacji błyszczała na czerwonym dywanie, dzięki zaproszeniu znanej na całym świecie marki kosmetycznej, której jest jedną z ambasadorek. Wśród sław brylowały również nasze top modelki - Anja Rubik oraz Magdalena Świder i Karolina Pisarek. Twarze modelingu jak zwykle zaprezentowały się z najlepszej strony. W tym gronie odhaczyły się także skandalizujące w ostatnich miesiącach celebrytki - Natalia Janoszek, która po ataku Krzysztofa Stanowskiego i próbę podważenia jej dokonań artystycznych wciąż musi udowadniać swoje zasługi dla show-biznesu oraz słynna "dolarsowa" czyli Caroline Derpienski.

Światowe gwiazdy w kreacjach od Doroty Goldpoint - projektantka prezydentowej wysłała do Cannes 30 sukien!

Jednak to też wielki sukces polskiej kreatorki mody Doroty Goldpoint. Projektantka, która ubiera Agatę Kornhauser–Dudę, na festiwal filmowy wysłała aż 30 swoich modowych perełek. - Miałam przyjemność gościć w Cannes siedem lat temu. Wtedy, podczas festiwalu miałam swój pokaz. Teraz wracam w innej roli. Jedna z czołowych agencji PR z Paryża, która widząc w Dubaju kolekcje, które szyję na tamtejszy rynek, zaproponowała, abym ubrała zagraniczne gwiazdy na czerwony dywan Festiwalu w Cannes oraz imprezy towarzyszące projekcjom filmów. To dla mnie wyjątkowe wyróżnienie – mówiła „Super Expressowi” Dorota tuż przed wylotem do Francji. To właśnie jej suknie na zagranicznych gwiazdach od kilku dni podziwia cały świat. W strojach projektantki zadała szyku aktorka Léa Gorla, która promuje w Cannes film "Wild diamond". O jej brzoskwiniowej kreacji z piórkami pisała nawet zagraniczna prasa. Kolejna gwiazda, która wybrała projekt Doroty - suknię w kolorze amarantowym to Stefaniya Makarova - aktorka rosyjskiego pochodzenia, mieszkająca od lat w Nowym Jorku, znana z ról w takich filmach jak przebój "John Wick" z samym Keanu Reeves'em, która w Cannes promuje film "Bird". Przepięknie na czerwonym dywanie zaprezentowała się także młodziutka francuska aktorka Alicia Dadoun. Prawdziwą furorę w strojach Goldpoint zrobiła również ukraińska modelka i influencerka Lilia Zeldis. Po zdjęciach w sieci widać, że panie złapały wspólny język.

Dorota Goldpoint – ulubiona projektantka gwiazd opowiada o znaczeniu zmian w życiu kobiety i przyjaźniach z artystkami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.