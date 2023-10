Magdalena Świder, polska modelka, która podbija świat. Anja Rubik ma poważna konkurentkę!

Magda swoją przygodę z modelingiem zaczęła w wielu 15 lat od pracy w Nowym Jorku, Londynie i Mediolanie. Dziś prezentuje się na wybiegach podczas najważniejszych modowych wydarzeń na świecie, takich jak paryski Fashion Week i wielu innych. Rok temu błyszczała też na Festiwalu Filmowym w Cannes. Ma na swoim koncie współprace ze światowymi markami, takimi jak Fendi, Miu Miu czy AfterShock. Na co dzień mieszka w londyńskiej dzielnicy Chiswick w dwupokojowym apartamencie o pw. 80 mkw. Mieszkanie jest jasne i przestronne. - Najwięcej czasu spędzam w Londynie, gdzie robię najwięcej sesji zdjęciowych do katalogów mody. Mam też stąd dobre połączenie z Paryżem, gdzie pociągiem jadę tylko dwie godziny. Stąd mam też bezpośrednie loty do różnych zakątków świata - mówi „Super Expressowi” gwiazda. Modelka jest miłośniczką fitnessu, więc musi mieć przestrzeń do dbania o swoją kondycję fizyczną.

Magda Świder bezkarnie je wszystko, na co ma ochotę!

Patrząc na jej idealną figurę aż trudno uwierzyć, że nie stroni od kuchni. Podobno świetnie gotuje. - Staram się żyć zdrowo. Sama robię sałatki, smoothie czy świeżo wyciskane soki, ale od czasu do czasu, szczególnie na wakacjach pozwalam sobie na lody czy gofry. Nie lubię się głodzić, a że jestem osobą aktywną fizycznie, wszystko spalam. Oczywiście przed fashionweekiem bardziej zwracam uwagę na dietę, jednak nie głodzę się - zdradza Świder, która podejmuje gości prawdziwymi rarytasami. - Uwielbiam gotować. Lubię kuchnię azjatycką. Znajomych zawsze goszczę kurczakiem w curry z ryżem, a z włoskich inspiracji serwuję risotto z żółtym serem i szafranem - uśmiecha się Magda. Naszą uwagę przykuły liczne półki z książkami. - Lubię czytać. Z książkami niemal się nie rozstaję. Zawsze zabieram ze sobą przynajmniej jedną książkę do samolotu, najczęściej napisana w języku angielskim - zdradza celebrytka.

