Znane aktorki, dziennikarki i piosenkarki w roli modelek. Kto błyszczał na czerwonym dywanie w pokazach mody na evencie „Gwiazdy dzieciom”?

10 sierpnia w Grodzisku Mazowieckim, na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej, odbył się charytatywny pokaz mody "Gwiazdy dzieciom". Była to już 17. jesienna edycja tego wydarzenia, podczas którego znane osoby występują razem z dziećmi - podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. Na wybiegu, w roli modelek i modeli, pojawiły się znane i lubiane osobistości ze świata show-biznesu, prezentując na sobie kolekcje ubrań kilku modowych marek.

Kto wziął udział w pokazie „Gwiazdy Dzieciom”?

Event brawurowo poprowadziła Eliza Gwiazda. Najmodniejsze ubrania nadchodzącego sezonu zaprezentowali na sobie: Małgorzata Opczowska-Łęska, Anna Powierza, Emilia Dankwa, Monika Richardson, Maja Hyży, Agnieszka Wasilewska, Kalina Ben Sira, Martyna Rokita, Weronika Korol, Karol Strasburger, Marta „Mandaryna” Wiśniewska, Aleksandra Kostka, Piotr Mróz i Karolina Motylewska. Goście byli pod wrażeniem talentu Karli Strzelby, która dała krótki recital pomiędzy wyjściami gwiazd. Sama również prezentowała się doskonale. - To już 17 edycja naszego pokazu "Gwiazdy dzieciom. Dzieci czują się gwiazdami na naszych pokazach, są szczęśliwe. Jak zwykle otrzymują to wszystko, co prezentują na pokazie, ale, co dla nich ważniejsze, przeżywają niepowtarzalną przygodę występując na wybiegu dla modelek razem ze znanymi osobami - powiedziała pomysłodawczyni i organizatorka wydarzenia, Hanna Głowacka, która także kilkakrotnie pojawiła się na wybiegu w roli modelki. - Kocham pomagać, a dzieci są dla mnie ważne. To wspaniałe wydarzenie, szczytna akcja, więc chętnie biorę w niej udział. Miałam cztery wyjścia na wybiegu, więc było to spore wyzwanie. Uwielbiam rzeczy luźnie, wygodne i sportowe buty. Choć nie ukrywam, że na wieczorne gale lubię wbić się w coś eleganckiego i szpilki. Na dzisiejszym pokazie właśnie takie ubrania będę prezentowałam. Bardzo podoba mi się moja dzisiejsza fryzura - szalona, dziwna, kolorowa. Jestem zachwycona tymi splotami - zachwycała się aktorka Anna Powierza. - Dzieci są zawsze dla mnie najważniejsze. Cieszę się, że chociaż w ten cząstkowy sposób mogę przyczynić się do uśmiechu na ich twarzach. Dziś ubieramy dzieci na jesień i zimę, dlatego pojawiły się na wybiegu ciepłe buty, swetry i kurtki. Fajnie, że na tym pokazie dzieci są gwiazdami, mam nadzieję, że był to dla nich przepiękny czas - podsumowała Eliza Gwiazda Jedną z modelek na wybiegu była bizneswoman Kalina Ben Sira, właścicielka sieci salonów urody. Kalina przez wiele lat była zawodową modelką, więc na wybiegu czuła się jak ryba w wodzie. Panie i panowie oraz dzieci z OPS Grodzisk Mazowiecki zaprezentowali się w kolekcjach marek: All For Kids, Caterina, Boca, Sugar, Wittchen, Volcano, Miss City Official, Luxory Fashion, Spactra Studio, Gravitaty, Mała Mi, Colibra, CCC, Hollert. Odpowiednią biżuterię dobrała gwiazdom Sviatlana Zwęgrodzka, która również pomaszerowała po czerwonym dywanie w jednym z wyjść. O fryzury i makijaże gwiazd zadbał zespół Beauty Team - Edyta Miedzińska Makeupstyl.

