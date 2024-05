Nie żyje znany pisarz. Tragiczną informację potwierdziła przyjaciółka

Paul Auster był jednym z najbardziej znanych pisarzy amerykańskich. Był autorem ponad 20 powieści, w tym przełomową książkę "Miasto ze szkła", a także "4321".

"Myślę, że był naprawdę ekscytującym i przekonującym głosem swojego pokolenia. Auster zostanie zapamiętany jako jedna z przodujących postaci w postmodernistycznej tradycji, która na nowo wyobraża sobie, jak ważny jest język, jak ważne jest pisanie i jak ważne jest przede wszystkim opowiadanie historii" - powiedziała mediom prof. Alys Moody.

Paul Auster nie żyje

Paul Auster urodził się w 1937 roku w Newark, w stanie New Jersey. Mężczyzna wychowywał się w rodzinie żydowskiej klasy średniej pochodzenia austriackiego. Po ukończeniu studiów licencjackich, a także magisterskich na Uniwersytecie Columbia przeniósł się do Europy, a konkretniej do Paryża. To własnie tam utrzymywał się z tłumaczenia literatury francuskiej. Paul Auster powrócił do Stanów Zjednoczonych dopiero w 1974 roku. Już jako młody chłopak publikował wiersze, eseje oraz tłumaczenia.

Paul stał się prawdziwą ikoną literacką Nowego Jorku dzięki "Trylogii nowojorskiej", opublikowanej w 1987 roku. Są to trzy powieści detektywistyczne ("Szklane miasto", "Duchy", "Zamknięty pokój"), których główną treścią były rozważania egzystencjalne, a także ogólnoludzkie.

Paul prócz działalności pisarskiej zasłynął jako reżyser. Wraz z Wayne'em Wangą nakręcił film "Dym" z Harveyem Keitelem w roli głównej.

Paul Auster zmarł 30 kwietnia 2024 roku w domu na Brooklynie. Według informacji zebranych przez "The New York Times", przyczyną jego śmierci były powikłania wywołane chorobą nowotworową płuc. Pisarz miał 77 lat.

