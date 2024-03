Nie żyje aktor hitu Netflixa. Miał zaledwie 27 lat. Tragiczna śmierć Chance Perdomo

Nie żyje Chance Perdomo, aktor znany z wielu produkcji Netflix. Miał 27 lat

Chance Perdomo zmarł 30 marca 2024 roku. Informację o śmierci aktora znane z wielu hitowych produkcji Netflix przekazał jego rzecznik prasowy w oświadczeniu dla "Variety". "Z ciężkim sercem dzielimy się wiadomością o przedwczesnej śmierci Chance'a Perdomo w wyniku wypadku motocyklowego. Władze poinformowały, że w zdarzeniu nie brały udziału żadne inne osoby. Jego zamiłowanie do sztuki i nienasycony apetyt na życie odczuwali wszyscy, którzy go znali, a jego ciepło pozostanie w tych, których kochał najbardziej. Prosimy o uszanowanie pragnienia rodziny dotyczącego prywatności podczas opłakiwania straty ukochanego syna i brata" - czytamy w oświadczeniu. Miał zaledwie 27 lat. Chance Perdomo urodził się w październiku 1996 roku w Los Angeles, jednak potem przeprowadził się razem z mamą do Anglii. Miał tam studiować prawo, jednak w końcu zmienił zdanie i rozpoczął przygodę z aktorstwem. Aktor był znany z seriali takich jak "Chilling Adventures of Sabrina", "Gen V" oraz w filmach z serii "After".

Fani wstrząśnięci śmiercią Chance'a Perdomo

Zarówno pod postem na Instagramie, jak i na platformie X, fani Chance'a Perdomo wyrażają swój smutek i żal z powodu śmierci idola.

"To tak strasznie boli. Nie mogę uwierzyć, że został nam odebrany w tak młodym wieku. Za wcześnie"

"Ta wiadomość złamała mi serce. Spoczywaj w pokoju"

"Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Był wschodzącą gwiazdą. Nie mogę uwierzyć, że jego życie tak szybko się skończyło w wyniku wypadku motocyklowego."

- ubolewają internauci.