Kremowy róż do policzków i rozświetlacz to hit na wiosnę 2024. Nadaje skórze zdrowy blask i promienny wygląd

Kremowe produkty do makijażu twarzy to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Tego rodzaju róże do policzków, rozświetlacze oraz bronzery nadają skórze bardzo naturalny i promienny efekt. Mokra formuła sprawia, że cera wygląda zdrowiej i zyskuje delikatny blask. Płynne kosmetyki do twarzy sprawdzą się również w przypadku skóry dojrzałej, nie podkreślają one suchości cechy i nie wchodzą w zmarszczki. Wiele osób obawia się, że aplikacja kremowych kosmetyk jest trudna i czasochłonna. Nic bardziej mylnego, wystarczy jedynie zbity pędzel lub gąbeczka do makijażu, by szybko rozetrzeć produkt na skórze. Koniecznie spróbuj tej techniki, efekt może przerosnąć Twoje oczekiwania.

Kremowe róże na wiosnę lato 2024

Lancôme Idôle Tint

Delikatny cień do powiek. Graficzny eyeliner. Naturalny róż. Subtelny rozświetlacz. Poznaj nowy, wielozadaniowy produkt do makijażu, który pozwala w pełni rozwinąć kreatywność. Gama 7 zachwycających kolorów Idôle Tint dostępnych w 2 wykończeniach: matowym lub błyszczącym, gwarantuje 16-godzinną trwałość na powiekach. Płaska końcówka innowacyjnego aplikatora umożliwia nakładanie cieni, natomiast cienka strona pozwala tworzyć oszałamiające kreski. Lancôme wynosi makijaż na nowy poziom.

i Autor: materiały prasowe Lancôme

DRUNK ELEPHANT O-Bloos™ Rosi Drops - Róż Do Twarzy W Kroplach

Lekko brzoskwiniowo-różowy odcień rozświetla twarz, a odżywcza mieszanka olejków bogatych w kwasy omega i niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wzmacniają barierę skóry, pozostawiają skórę miękką i ukojoną. O-Bloos™ ​​(O jak omega) nadaje skórze piękny zaróżowiony wygląd, którego tajemnicy nikt nie pozna. Trwała, lekko zabarwiona formuła nadaje się do budowania i wygładza większość odcieni skóry. Występuje w postaci skoncentrowanych kropli, które można mieszać z innymi produktami Drunk Elephant.

i Autor: Materiały prasowe Drunk Elephant

CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand – Matowy róż w płynie

Pillow Talk Matte Beauty Blush Wands to płynne róże uniwersalne, które upiększają cerę. Inspirują się słynnymi Beauty Light Wands od Charlotte. Magiczna poduszeczka do aplikacji jest łatwa w użyciu i bez wysiłku rozprowadza produkt na skórze.

i Autor: Karolina Januszek Charlotte Tilbury

Bobbi Brown - Pot Rouge For Lips & Cheeks róż do policzków w kremie

Uzyskaj wypoczęty look także w podróży. Kremowy róż Bobbi Brown Pot Rouge For Lips & Cheeks nadaje policzkom świeży wygląd, a usta dzięki niemu zyskują przyjemnie kremowy kolor. Małe pudełko z lusterkiem zmieści się w każdej torebce, abyś zawsze mogła wyglądać perfekcyjnie.

i Autor: Karolina Januszek Bobbi Brown

PIXI Róż reagujący na pH skóry On-the-Glow Blush – CheekTone

Rozświetlający róż w odcieniu CheekTone. To pionierski, innowacyjny róż reagujący na pH skóry, który pozwala na uzyskanie indywidualnego odcienia na skórze. Dopasowując się do rodzaju skóry, pigment tworzy naturalny i zdrowy rumieniec. On-the-Glow Blush można również stosować na usta.

i Autor: Materiały prasowe PIXI