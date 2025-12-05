Mikołajki na świecie. Małe prezenty, wielkie tradycje: jak różne kraje celebrują grudniowe upominki

Hiszpania: nie Mikołajki, lecz Boże Narodzenie i Reyes

Hiszpanie nie obchodzą Mikołajek. 6 grudnia to Día de la Constitución, święto państwowe bez prezentów. Prawdziwa magia zaczyna się później: 24–25 grudnia pod choinką lub 6 stycznia, podczas święta Trzech Króli (Reyes Magos). To wtedy dzieci znajdują prezenty, często symbolicznie wkładane do butów. W Hiszpanii narodziła się Sesderma — marka, która doskonale rozumie tamtejszą filozofię „małego luksusu”. Jej świąteczne zestawy są przemyślane, ale pozostają praktyczne, bo poparte wiedzą o tym czego potrzebuje skóra. Idealne na prezent, który ma poprawiać nastrój i pielęgnować przez całą zimę.

Grecja: małe prezenty dopiero 1 stycznia

6 grudnia w Grecji to święto teologiczne — dzień św. Mikołaja, patrona żeglarzy. Tu nie wręcza się prezentów. Za to dekoruje się statki — również w miniaturowej, domowej wersji — girlandami światełek, co tworzy wyjątkowy klimat świąt. Grecki odpowiednik Mikołajek pojawia się dopiero 1 stycznia, kiedy Agios Vasilis przynosi drobne upominki. To właśnie wtedy liczą się symboliczne gesty — coś pachnącego, coś pięknego, coś praktycznego.

Turcja: prezenty nie w grudniu, lecz na Yılbaşı (31 grudnia)

W Turcji nie istnieje zwyczaj Mikołajek, ale noc sylwestrowa — Yılbaşı — to czas małych prezentów. To święto światła, domowego ciepła i rytuałów, które mają przynieść szczęście na cały rok. Turecka kultura kocha zapachy i atmosferę budowaną detalami. Dlatego Sorvella Perfume — marka polska, ale z filozofią głęboko zakorzenioną w Turcji — wpisuje się tu idealnie. Z miłości do pięknych zapachów i elegancji powstała linia Signature Home, która przenosi ulubione aromaty Sorvelli do domowej przestrzeni. Ekskluzywne zestawy zapachowe pozwalają, by magia perfum towarzyszyła nie tylko wyjątkowym chwilom, ale i codzienności. Zestaw Sorvella Signature Home w Turcji oznacza jedno: „Niech Twój dom pachnie szczęściem przez cały rok.” Subtelny gest, który zostaje w pamięci.

Polska: 6 grudnia i magia drobnych gestów

Polskie Mikołajki działają jak emocjonalny reset. To święto lekkich, niezobowiązujących upominków: czekoladek, kosmetyków, niewielkich zestawów pielęgnacyjnych czy zapachowych. Nie chodzi o wartość — chodzi o moment. O kartkę wsuniętą pod poduszkę. O czekoladkę na biurku. O gest między ludźmi, którzy może od dawna nic sobie nie podarowali.

Jeden wniosek: prezenty działają wszędzie

Niezależnie od kraju, daty i tradycji, to właśnie mądrze dobrane upominki wywołują najwięcej emocji. W tym sezonie na pierwszym planie są te, które łączą zmysły z codzienną przyjemnością — jak Sesderma i Sorvella Perfume Signature Home Set. Znaczące i zapamiętywane. Idealne na grudzień — w dowolnym miejscu na świecie.

i Autor: Sorvella Perfume Signature Home Set/ Materiały prasowe

