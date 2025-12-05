Kosmetyki dla świętego Mikołaja

Multifunkcyjny krem dla świętego Mikołaja

Krem w opakowaniu, którego kolorystyka bezpośrednio nawiązuje do tej ze stroju świętego Mikołaja, nie może być przypadkiem. Mowa oczywiście o Mixa Urea Cica Repair+. Biało-czerwony multifunkcyjny krem do ciała, twarzy i dłoni od francuskiej marki to prezent dla skóry, która potrzebuje regeneracji. Jego formuła dba o jej nawilżenie i miękkość.

W składzie Mixa Urea Cica Repair+ za efekt odpowiadają 2 składniki:

Mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Mixa

Serum dla świętego Mikołaja

Dobrze nawilżona skóra, która jest gładka, miękka i bez podrażnień to z pewnością życzenie, które w swoich listach do świętego Mikołaja mogłoby umieścić wiele osób. A co z nim samym? Skóra Mikołaja również potrzebuje formuły, która się o nią

zatroszczy. Kompletując prezent dla niego warto zatem sięgnąć po serum Mixa Hyalurogel z kwasem hialuronowym. Kosmetyk zapewnia intensywne nawilżenie przez 24 godziny. Formuła zawiera wysokie stężenie składników aktywnych: niacynamid, prowitaminę B5 i kwas hialuronowy. Składniki te zapewniają skórze miękkość, sprawiając, że staje się gładka i wypełniona oraz wygląda zdrowiej już po 4 tygodniach stosowania.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Mixa

Krem do twarzy dla świętego Mikołaja

Lot saniami to prawdziwe wyzwanie nie tylko dla reniferów, ale również dla skóry świętego Mikołaja. Z tego powodu po całej nocy spędzonej w rozmaitych warunkach podczas roznoszenia prezentów może wymagać intensywnego nawilżenia. Wtedy pomocny okaże się bogaty krem Mixa Hyalurogel. To idealny produkt dla wrażliwej i odwodnionej skóry suchej, a także bardzo suchej. Jego kremowa konsystencja szybko się wchłania, co sprawia, że aplikacja produktu jest bezproblemowa. Krem intensywnie odżywia i koi skórę, zapewniając jej poczucie komfortu. Formuła kosmetyku chroni przed przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi za sprawą obecności kwasu hialuronowego. To naturalny składnik budulcowy skóry, który jest w stanie wchłonąć 1000 razy więcej wody, niż sam waży. Wykazuje właściwości nawilżające, koi i łagodzi podrażnienia, przynosząc ulgę suchej skórze. Natychmiast dostarcza ciągłego nawilżenia skóry przez 24 godziny. Każda skóra zasługuje na taki podarunek.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe MIXA

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.