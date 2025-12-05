Strzelili do chorego Łukasza aż 17 razy. Zapadł wyrok w sprawie trzech policjantów!

Anna Kisiel
żródło PAP
mrok
2025-12-05 10:36

Sąd Apelacyjny w Poznaniu prawomocnie uniewinnił trzech policjantów, którzy w 2021 r. postrzelili 39-letniego mężczyznę podczas interwencji w poznańskim Antoninku. Jak orzekł sąd, funkcjonariusze działali w obronie koniecznej i nie przekroczyli jej granic. Informację podała Polska Agencja Prasowa.

Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zeszłoroczne uniewinnienie funkcjonariuszy, które wcześniej wydał Sąd Okręgowy w Poznaniu. Jak przypomniał PAP, policjanci zostali wysłani na interwencję po zgłoszeniu o zakrwawionym mężczyźnie budzącym strach wśród mieszkańców. Ta historia wydarzyła się 3 czerwca 2021 r. W trakcie działań oddali 17 strzałów, z czego cztery raniły 39-letniego Łukasza T., który – jak informowano – chorował psychicznie i wcześniej przerwał leczenie.

Według ustaleń sądu, moment użycia broni trwał około 20 sekund, a policjanci mieli prawo zakładać, że mężczyzna może mieć przy sobie niebezpieczne narzędzie.

Policjanci strzelali do mężczyzny, który chciał się zabić
„Policjanci, którzy tam zostali wysłani, dostali wiadomość, że będą mieli do czynienia z człowiekiem zakrwawionym, budzącym strach, a więc człowiekiem niebezpiecznym” – cytuje sędziego PAP. 

W uzasadnieniu podkreślono, że również funkcjonariusz ma prawo do obrony, gdy zostaje zaatakowany.

Sędzia Piotr Michalski zwrócił uwagę, że interwencja przebiegała w dwóch etapach: pierwszy trwał około siedmiu minut, drugi – z użyciem broni – niespełna pół minuty. Zauważył także, że gdyby drugi patrol z paralizatorem dotarł wcześniej, sytuacja mogłaby potoczyć się inaczej.

„Broń została użyta dlatego, że zostali oni zaatakowani” – wskazał.

W uzasadnieniu zwrócono również uwagę, że 39-latek już przed interwencją był w ciężkim stanie, a rany z samookaleczenia zagrażały jego życiu. „Gdyby policjanci interwencji nie przeprowadzili, pokrzywdzony by dzisiaj nie żył” – podkreślił sędzia.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jest prawomocny. 

WIELKOPOLSKA POLICJA
WIELKOPOLSKA