Pijany pracownik kolei sparaliżował ruch pociągów! 54-latek doprowadził do chaosu na torach

W Miłosławiu (okolice Wrześni) zatrzymano 54-letniego dyżurnego ruchu kolejowego w stanie nietrzeźwości.

Alkotest wykazał u mężczyzny 2,2 promila alkoholu we krwi.

Nietrzeźwy dyżurny ruchu spowodował opóźnienia i zatrzymania pociągów na trasie Jarocin-Gniezno.

Ruch pociągów przywrócono po godzinie, a mężczyzna trafił do aresztu i usłyszy zarzuty.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 2 grudnia w Miłosławiu pod Wrześnią, gdzie policja zatrzymała 54-letniego pracownika kolei pełniącego funkcję dyżurnego ruchu. Jak informuje Radio Eska, mężczyzna w czasie pracy znajdował się w stanie głębokiej nietrzeźwości.

– Podczas wykonywania czynności dróżniczych jako dyżurny ruchu kolejowego pojawiło się w stanie nieczynności. Podany alkotest wykazał 1,11 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to ponad 2,20 promila alkoholu we krwi – mówi Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.

Jak przekazano, jego stan doprowadził do poważnych zakłóceń na kolei.

– Jego zachowanie spowodowało opóźnienie się dwóch pociągów relacji Jarocin–Gniezno oraz zatrzymania pociągu relacji Gniezno–Jarocin – dodaje Wojciński.

Ruch pociągów w rejonie Miłosławia udało się przywrócić dopiero po godzinie. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie trzeźwieje, zanim usłyszy zarzuty za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie.