Kolekcja Style Icon od Peek&Cloppenburg - kapsułowa kolekcja na miarę współczesnych kobie

Wyprofilowane ramiona, oversize’owe kroje oraz wysokiej jakości materiały współgrają tu z paletą głębokiego granatu, ciepłego brązu i oliwkowej zieleni, przełamaną subtelnym akcentem w maślanej tonacji. W kolekcji znajdują się m.in. swetry z warkoczowym splotem, moherowe komplety, spodnie z szerokimi nogawkami czy płaszcze inspirowane klasycznym trenczem. Zaproponowane modele bawią się objętością i proporcjami, oferując świeże podejście do współczesnej elegancji.

Wybierając produkty z kolekcji Style Icon, można również wziąć udział w konkursie celebrującym indywidualny styl i swobodę wyrażania siebie. To doskonała okazja, aby stworzyć własną stylizację, podzielić się nią z innymi i zawalczyć o nagrodę w postaci profesjonalnej sesji zdjęciowej, która odbędzie się w styczniu 2026 w Warszawie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Stwórz swoją stylizację z wykorzystaniem wybranego elementu z kolekcji Style Icon, dostępnej w sklepach Peek & Cloppenburg online lub stacjonarnie. Opublikuj look na Instagramie – w formie posta lub Reels. Dodaj hashtagi: #MyStyleIconCollection #peekandcloppenburgpoland Pamiętaj, aby nie tagować profilu marki bezpośrednio w poście – wystarczy wzmianka o Peek & Cloppenburg w opisie.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie pięć najbardziej inspirujących stylizacji. Konkurs trwa do 16 grudnia 2025 r

i Autor: Peek & Cloppenburg/ Materiały prasowe