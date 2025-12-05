NAGO x KOPI – świąteczna kolekcja pełna magii, nostalgii i zimowego blasku

Pomysł, który dojrzewał od pierwszej współpracy

– Już tworząc pierwszą kolekcję wiedziałyśmy, że chcemy wrócić ze wspólnym projektem w grudniu. Tematem wyjściowym był konik na biegunach. Mam do nich ogromny sentyment – moja mama kolekcjonowała porcelanowe figurki z konikami, a mnie od lat kojarzą się ze świętami i moim ukochanym Paryżem. Kopi marzył się sweter z tym motywem i tak, od słowa do słowa, powstało świąteczne wydanie naszej wspólnej kolekcji – opowiada Patrycja Jabłkowska.

Motyw przewodni naturalnie rozwinął się również o Dziadka do orzechów i gwiazdy, które przywodzą na myśl zimowe spektakle, dziecięcy zachwyt i świąteczne dekoracje.

Kolekcja: miękkość, połysk i świąteczne tekstury

Zimowa odsłona NAGO x KOPI to kolekcja wyjątkowo bogata w detale i charakterystycznych dla obu marek akcentów. W ubraniach dominuje wełna, która nadaje im miękkości i szlachetności, a także naturalne tkaniny pozwalające na komfort noszenia, jak lyocell, bawełna, tencel, czy wiskoza. Powstały trzy modele swetrów - każdy w odcieniu i charakterze oddającym inny aspekt zimowej estetyki. Obok nich znalazły się, eleganckie koszule z podkreślonymi ramionami, spodnie idealne na sezon świąteczny, spódniczka mini, body i longsleeve z charakterystycznymi dla NAGO wycięciami oraz nowa odsłona bestsellerowego modelu z kreszowanej wiskozy. Ważnym elementem stały się także długie, połyskujące spódnice, których blask nawiązuje do zimowego szronu migoczącego w świetle gwiazd. Nie mogło się również obejść bez dodatków - kolekcja zawiera dopasowane rękawiczki i szaliki, czyli komplet idealny na mroźne dni.

Biżuteria KOPI - subtelna, pełna symboliki i emocji - powstała z inspiracji najbardziej magicznymi momentami zimy. Motyw gwiazd pojawił się naturalnie, przywołując blask grudniowych wieczorów, w których odbijające się na niebie gwiazdy tworzą atmosferę oczekiwania na coś wyjątkowego - znajdziemy go w formie delikatnych naszyjników i kolczyków. Obok nich pojawia się konik na biegunach w dwóch rozmiarach - symbol dziecięcej radości i wspomnień dawnych świąt, który nadaje biżuterii ciepły, sentymentalny charakter. Całość dopełniają migoczące cyrkonie, granaty i naturalne kamienie dostępne także na zamówienie, przywodzące na myśl zimowy szron i refleksy lampek choinkowych. To biżuteria, która nie tylko zdobi, ale wprowadza w nastrój najpiękniejszych grudniowych chwil.

Inspiracje: od vintage po „cute christmas sweater”

Atmosfera kolekcji zrodziła się zarówno z osobistych sentymentów, jak i z godzin spędzonych na przeglądaniu archiwalnych zdjęć, porcelanowych figurek i rodzinnych skarbów. Szukając inspiracji, projektantki sięgnęły po fotografie z lat 60. i 70., klasyczne stylizacje z paryskich ulic i vintage’owe ujęcia zimowych scen, na których miękkie swetry, kołnierzyki i drobne hafty grały pierwsze skrzypce.

Jednym z kluczowych elementów stała się reinterpretacja „ugly Christmas sweater” tylko w wersji „cute” - mowa tutaj o kardiganach ozdobionych konikami, serduszkami, z detalami inspirowanymi pierniczkami, z charakterystycznym akcentem na ramionach. Sweterki z kołnierzykami przywołują natomiast klimat starych fotografii odnalezionych podczas poszukiwania inspiracji, a połyskujące tkaniny - delikatną grę światła na śniegu.

Projektantkom szczególnie zależało na tym, aby powstały ubrania, które towarzyszyć będą zarówno w codziennych zimowych stylizacjach, jak i podczas świątecznych spotkań i wieczornych kolacji.

Efekt współpracy opartej na zaufaniu i zrozumieniu

Zarówno Patrycja, jak i Natalia podkreślają, że znajomość zbudowana przy pierwszej współpracy pozwoliła im podejść do procesu twórczego z większym zaufaniem i swobodą.

– Tym razem mam poczucie, że tworzenie kolekcji przyszło nam łatwiej. Znamy się już lepiej - zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Mamy dla siebie dużo wyrozumiałości i dobrze się rozumiemy, więc tworzenie kolekcji było czystą przyjemnością - mówią.

Świąteczna kolekcja NAGO x KOPI opowiada o bliskości, kobiecej wrażliwości i radości wspólnego tworzenia - uchwyconych w miękkich tkaninach, lśniących detalach i motywach, które od lat przywołują magię zimowych chwil.

Kolekcja dostępna będzie od 4 grudnia na stronach nago.com i kopi.com.pl, a także w butiku stacjonarnym KOPI przy ulicy Oleandrów 4 oraz Pop-upie NAGO przy ulicy Oleandrów 5 w Warszawie.

i Autor: NAGO x KOPI/ Materiały prasowe

i Autor: NAGO x KOPI/ Materiały prasowe

i Autor: NAGO x KOPI/ Materiały prasowe