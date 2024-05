Juwenalia UMK 2024: Szczegółowy plan Piernikaliów. Koncerty, pochód, darmowe atrakcje [7-11.05.2024]

Nie uwierzysz, co emerytki przekazały ojcu Rydzykowi. To marzenie wielu Polaków

Juwenalia UMK 2024: W tym roku Piernikalia w klimacie bajkowym

Rozkład jazdy na tegoroczne Piernikalia rozpoczynamy od 7 maja - już we wtorek organizatorzy szykują wieczór planszówek i karaoke. Święto studentów potrwa do aż do soboty, 11 maja. O szczegółach opowiedziała naszemu dziennikarzowi przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK. Motywem przewodnim będą bajki, więc można uruchomić wyobraźnię i pokazać nietuzinkowe kreacje. 8 maja na studentów czeka Kino Plenerowe, a na czwartek (9 maja 2024) zaplanowano Grę Miejską na kampusie UMK i w pozostałych budynkach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Kierunek Piernkalia (Bydgoszcz - Toruń) i Before Piernikaliowy (20:00 - 4:00, Laba - Przystań Towarzyska). Dalszy ciąg materiału z rozpiską koncertową i innymi atrakcjami znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z minionych edycji.

Juwenalia UMK 2024: Koncerty, pochód, mecz w błocie, darmowe atrakcje. Zobacz plan wydarzeń

Piątek (10 maja 2024) to początek koncertów, ale również długo wyczekiwany Pochód Piernikaliowy (17:00 - 18:30, Starówka - Aula UMK). To również mecz w błocie (12:00 - 16:00, "Wembley"), Beerpong (14:00 - 15:00, teren przy ul. Olszewskiego), Piwny Dart, Bieg Piwny, Bieg w Workach i wiele więcej. Te atrakcje są darmowe. Strefa koncertowa z główną sceną jest płatna. Kto wystąpi w piątek?

19:00 - Otwarcie bramek

20:10 - Experiment

21:15 - Lanberry

22:30 - Oficjalne otwarcie Piernikaliów 2024

23:00 - Zalewski

00:30 - Guzior

Blok muzyczny - 1:30 - DJ Mausik, DJ C-TITE

Sobota to m.in. Śniadanie na Trawie (10:00 - 12:00, teren przy DS9 i CAS i Kotłowni), Flanki (12:00 - 14:00, teren pomiędzy DS10 i DS11) i rzecz jasna koncerty. Kto zagra ostatniego dnia?

20:10 Wielkie ilości piorunów na raz

21:15 Luxtorpeda

23:00 Łydka Grubasa

00:45 Happysad

Blok muzyczny - 2:00 DJ Seli

Szczegółowy program Piernikaliów 2024 znajdziecie w mediach społecznościowych. Wpis z rozkładem jazdy prezentujemy pod artykułem. Wszystkim studentom UMK w Toruniu i gościom życzymy udanej zabawy. Zdjęcia z imprezy będziemy publikować w naszym w serwisie.