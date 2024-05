Noc Muzeów 2024 w Toruniu: Program wydarzeń, darmowe atrakcje, harmonogram

Niespodziewany gość z Australii trafił do ich ogródka. Wezwali na pomoc strażników

W najbliższą sobotę (18 maja 2024 r.) w godzinach od 18:00 do 00:00 czeka nas I Toruńska Noc Muzeów. Z tej okazji przedstawiciele UMT polecają ofertę Muzeum Okręgowego, które przygotowało wiele dodatkowych atrakcji. - Pozwolą one odkryć fascynującą historię i kulturę naszego miasta i nie tylko. Przez całą noc wstęp do naszych oddziałów oraz uczestnictwo w dodatkowych wydarzeniach jest bezpłatne - zapowiadają urzędnicy.

Gdy spojrzymy na ofertę Nocy Muzeów 2024 w Toruniu, to zobaczymy prawdziwą moc atrakcji. Jedno jest pewne - na nudę nie będzie czasu. Co istotne, ciekawe wystawy odbędą się nie tylko w Ratuszu Staromiejskim. Na toruńskiej starówce warto spędzić nawet kilka godzin.

Noc Muzeów 2024 w Toruniu: Program, darmowe atrakcje, plan wydarzeń

Szczegółowy harmonogram z godzinami pojawił się na stronie głównej grodu Kopernika. Na starówkę warto przyjść przed godziną 18:00. Sprawdźcie, które atrakcje są dla was najciekawsze.

RATUSZ STAROMIEJSKI - (Rynek Staromiejski 1)

18.15 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie plakatu kopernikańskiego „KOPERNIK 550+1”, II p., Mała Galeria (A. M. Lubowicka)

18.30 - Z modą przez wieki - zajęcia edukacyjne dla dzieci, parter (M. Białkowska-Stenka)

19.30 - Tajemnice toruńskiego ratusza - oprowadzanie, parter (P. Pietrucki)

20.00 - spotkanie przy wystawie „Barbara Steyer (1925–1988) - malarstwo”, Ratusz Staromiejski (A. Kroplewska-Gajewska)

20.30 - oprowadzanie po Galerii Sztuki Gotyckiej, parter (dr M. Kurkowski)

DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA - (ul. Kopernika 15/17)

20.00 - Horoskopy Kopernika - prelekcja z pokazem, piwnica (M. Kłosiński)

MUZEUM HISTORII TORUNIA w DOMU ESKENÓW - (ul. Łazienna 16)

18.30 - O królach, którzy Toruń odwiedzali - prelekcja, I p. (K. Pietrucka)

19.00, 20.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”, II p. (M. Gordon - współkurator wystawy z ramienia MZK w Toruniu)

19.30 - Gdy kapłan nie patrzy… Pogańska rzeczywistość w dobie chrześcijaństwa, prelekcja z pokazem, parter (J. Dzieruk)

20.30, 21.30 - projekcja filmów dokumentalnych „Dzieła Utracone” (wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych) o stratach w czasie II wojny światowej, odnalezieniu i powrocie zabytków do macierzystych kolekcji. Projekcja poprzedzona zostanie krótką prezentacją na temat zabytków z kolekcji toruńskiego muzeum, III p. (dr I. Markowska)

Noc Muzeów w Toruniu. Co jeszcze w programie?

18.00 - 22.00 - stoiska Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz Toruńskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, II p.

quiz z nagrodami

modele autobusów i tramwajów do samodzielnego składania

promocja najnowszej publikacji MZK „Przystanek 100-lecie. Autobusy toruńskiej komunikacji miejskiej 1924-2024” w opracowaniu M. Gordona

prezentacja kolekcji wyświetlaczy i biletów

symulator kierowania autobusem

MUZEUM PODRÓŻNIKÓW IM. TONY’EGO HALIKA -(ul. Franciszkańska 9/11)

20.00 - Z piór, kamieni i metalu - czyli z czego powstaje biżuteria. Na przykładzie kolekcji Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika (dr M. Nierzwicka)

MUZEUM SZTUKI DALEKIEGO WSCHODU W KAMIENICY POD GWIAZDĄ -(Rynek Staromiejski 35)

18.30, 19.30 - Czarki, misy i wazy - o ceramice dalekowschodniej ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, prelekcja z pokazem, piwnica (K. Paczuska)

MUZEUM TORUŃSKIEGO PIERNIKA - (ul. Strumykowa 4)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 - I Ty możesz zostać piernikarzem, warsztaty wypieku pierników, parter (Prowadzenie: Edukatorzy z Muzeum Toruńskiego Piernika)

19.00 - Formy piernikarskie w polskich kolekcjach muzealnych. Projekt badawczy, prelekcja, I p. (M. Mikulska-Wernerowicz)

20.00 - Dawne i współczesne przepisy na pierniki, prelekcja, I p. (K. Lewandowski)

Ponadto:

Współczesne formy do pierników - wystawa czasowa prezentująca formy przygotowane w ramach realizacji zadania „Formy piernikarskie w polskich kolekcjach muzealnych. Projekt badawczy”, I p.

PiernikoBus. Komiksowe impresje z piernikiem w tle. Wystawa czasowa, I p. (prace przygotował M. Bus)

oraz:

Wirtualna przebieralnia

Piernikowa Chatka - Sala legend

Piernikowy plac zabaw

Piernikowy mapping - seans świetlny na fasadzie budynku (projekcja po godz. 22.00)

MUZEUM TWIERDZY TORUŃ - (ul. Wały Generała Sikorskiego 23)

19.00, 21.00 - oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej (P. Zieliński, A. Kowalkowski)

Ponadto:

Nocna panorama Torunia - wejście na wieżę Ratusza Staromiejskiego (od 18.00 do 23.30)

Kiermasz książek muzealnych (Ratusz Staromiejski)

Noc Muzeów 2024 została wsparta finansowo przez Gminę Miasta Toruń. Nasza redakcja zachęca do wzięcia udziału w proponowanych wydarzeniach. Pod tekstem znajdziecie ciekawy quiz o Toruniu.