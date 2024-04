Prezydent Torunia Michał Zaleski: Głosując patrzcie na to, co zostało zrobione

W Toruniu Juwenalia UMK nazywane są Piernikaliami. W dniach 7-11 maja studenci przejmą władze w grodzie Kopernika. Będą zbierać pieniądze, bawić się na koncertach, opanują kampus uniwersytecki - słowem, szykują niezapomnianą imprezę. Nasz dziennikarz skontaktował się z przewodniczącą Samorządu Studenckiego UMK Martą Kutą i zapytał m.in. o motyw przewodni Piernikaliów UMK 2024.

- W tym roku zdecydowaliśmy się na motyw bajkowy, ponieważ każda osoba studiująca będzie mogła dzięki przebrać się za ulubioną postać z bajki. Jest to motyw tak różnorodny i rozległy, że każdy na pewno coś znajdzie dla siebie. W tym roku przygotowaliśmy aktywności plenerowe pod klimat tegorocznych Piernikaliów - mówi nam Marta Kuta. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami ze zdjęciami z lat minionych.

Juwenalia UMK 2024 w Toruniu: Takie będą Piernikalia. Przewodnicząca o wejściówkach i koncertach

Do 16 kwietnia ogłoszono pięciu wykonawców, którzy zadbają o muzyczną oprawę Bajkowych Piernikaliów 2024. To Luxtorpeda, Łydka Grubasa, Happysad, Guzior i Lanberry. Jest różnorodnie, a na liście nie brakuje znanych marek.

- Oceniam ten zestaw bardzo dobrze. Zależało nam właśnie na takiej różnorodności muzycznej. Niebawem ogłosimy główną gwiazdę tegorocznych Piernikaliów, dlatego zachęcam do śledzenia naszych kanałów w social media. Wystąpią także dwie kapele studenckie z Finału Pojedynku Kapel vol. 3! - podkreśla Marta Kuta w rozmowie z naszym portalem.

Koncerty to jednak nie wszystko, co czeka studentów i gości. - Oprócz koncertów przygotowaliśmy jeszcze wiele wydarzeń plenerowych. Zaczniemy już we wtorek wieczorem planszówek i karaoke w OAS Kotłowni, w środę zapraszamy na kino plenerowe. W czwartek będzie czekać na Was m.in. gra miejska. W piątek i sobotę przygotowaliśmy szereg aktywności plenerowych dostosowanych pod tegoroczny motyw - podkreśla przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK.

W sieci pojawiły się negatywne komentarze, dotyczące płatnych wejściówek na juwenaliowe koncerty. W pierwszej "puli" bilety były tańsze, ale studenci narzekali, że wówczas nie znali jeszcze obsady muzycznej i nie wiedzieli, czy kupić wejściówki "w ciemno". Zapytaliśmy Martę Kutę, jak Samorząd odpowie na te zarzuty.

- Biletowanie strefy koncertowej pozwoli na zapewnienie lepszej organizacji wydarzenia. Musimy wziąć pod uwagę rosnące koszty, a dodatkowe środki finansowe pozwolą nam podnieść jakość atrakcji. Na stronie, gdzie można kupić bilety, od początku była dostępna informacja, że jest podział biletów na pule i w różnych cenach - podkreśla Marta Kuta.

Przewodnicząca zdradza nam, że główna gwiazda Piernikaliów będzie dla wielu niespodzianką. Szczegółowy rozkład koncertów będzie dostępny w naszym serwisie.