Juwenalia UMK w Toruniu z najgorszą obsadą w historii? Studenci grzmią w sieci: "Dożynki mają lepszy line-up"

Nowe autobusy elektryczne to nie wszystko. Władze Torunia chwalą się dodatkowym dofinansowaniem

Toruń. Zabił 20-letniego Damiana na pasach i uciekł. Zatrzymano go dopiero następnego dnia

Zaczęła rodzić w BMW. Eskorta na sygnale do szpitala w Toruniu. Liczyła się każda sekunda

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu przekonują, że budżet nie jest z gumy, a Piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2023 pozostają darmowe. Nie przekonuje to jednak tych, którzy chcieli posłuchać na żywo ulubionych artystów. Komentujący line-up w mediach społecznościowych nie zostawiają na organizatorach suchej nitki. - Dożyliśmy czasów, kiedy na dożynkach jest lepszy line up niż na Juwenaliach - napisał rozczarowany pan Jakub. A jak wygląda zestaw, zaproponowany na 19 i 20 maja?

W piątek i sobotę (19-20 maja 2023 r.) na scenie głównej Piernikaliów UMK w Toruniu zagrają między innymi: Stach Bukowski, Światłocień, Qry, Kabe i DJ Mausik, zaś w środę (17 maja 2023 r.) w klubie HEX wystąpi raper B.R.O. Tym razem nie było pojedynczych ogłoszeń, tylko jeden post, dotyczący wszystkich gwiazd. Pełny harmonogram zamieszczamy poniżej!

Juwenalia UMK w Toruniu. Studenci drwią z obsady

Oficjalne otwarcie Piernikaliów zaplanowano na 19 maja, na godzinę 22:00. Pytanie, czy w samym sercu UMK stawi się wiele osób. - Osiemnastka mojego żółwia miała lepszy line-up - pisze pan Patryk. - Wy się nie możecie doczekać, za to my nie mamy na co czekać - dodaje Margo. Uczestnicy minionych imprez z okazji święta studentów wspominają koncerty takich gwiazd jak Kult, Lady Pank, Strachy na Lachy czy Hyży. Organizatorzy zrobili wszystko, aby Piernikalia UMK w Toruniu odbyły się w 2023 w jakiejkolwiek formie, choć budżet dostępny na organizację ma być bardzo ograniczony.

Być może w przyszłym roku wróci temat biletowanej imprezy. Ewentualny dochód z wejściówek mógłby pozwolić na sprowadzenie gwiazd większego formatu. Zdjęcia z tegorocznych juwenaliów będziemy publikować w naszym serwisie. Pod tekstem znajdziecie galerię z lat minionych.