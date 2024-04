Żużel. Motor - Apator: Składy i zapowiedź. Gdzie oglądać mecz 3. kolejki PGE Ekstraligi? Transmisja, stream online

3. kolejkę PGE Ekstraligi otworzy mecz Betard Sparta Wrocław - ZOOleszcz GKM Grudziądz, a zaraz po nim kibice będą śledzić starcie Orlen Oil Motor Lublin - KS Apator Toruń. Trener Piotr Baron i jego podopieczni udają się na teren mistrza Polski w poprawionych humorach. "Anioły" wysoko pokonały na własnym terenie Fogo Unię Leszno (59:31), czym zmazały plamę po porażce w Gorzowie. - Cieszę się, że kibice mieli co oglądać. Tej walki było sporo. Myślę, że publiczność jest zadowolona, a to nas bardzo cieszy - mówił nam po zawodach trener Baron. Teraz poprzeczka idzie do góry, ponieważ torunianie udają się w delegację do faworyta tegorocznych rozgrywek. "Koziołki" bez większych problemów poradziły sobie z GKM-em Grudziądz i ebut.pl Stalą Gorzów. Zmarzlik i spółka bronią tytułu, a eksperci twierdzą, że kadrowo przewyższają wszystkich rywali. Oba zespoły spotkały się w ćwierćfinałach PGE Ekstraligi. Podopieczni Jacka Ziółkowskiego wygrali oba mecze, ale Apator zaimponował w rewanżu i dzięki korzystnemu bilansowi punktowemu, wszedł do najlepszej czwórki jako "szczęśliwy przegrany". Torunianie znów spróbują postraszyć giganta. Składy na mecz Motor - Apator znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z meczu PGE Ekstraligi.

Żużel. Motor - Apator: Awizowane składy i transmisja. Gdzie oglądać żużel w piątek?

Do Lublina powracają dobrze znani miejscowym kibicom Robert Lambert i Wiktor Lampart. Ten duet w zeszłym roku był w stanie pokonać m.in. Bartosza Zmarzlika. Piotr Baron ponownie pokazał konserwatywne podejście do tematu składu. Nie ma też zmian w zestawieniu "Koziołków". Sztab szkoleniowy piątkowych gospodarzy postawił na ustawienie, które sprawdziło się w konfrontacji z gorzowską Stalą.

Awizowane składy na mecz Motor - Apator:

KS Apator Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Wiktor Lampart

4. Paweł Przedpełski

5. Emil Sajfutdinow

6. Krzysztof Lewandowski

7. Mateusz Affelt

Orlen Oil Motor Lublin:

9. Dominik Kubera

10. Mateusz Cierniak

11. Jack Holder

12. Fredrik Lindgren

13. Bartosz Zmarzlik

14. Wiktor Przyjemski

15. Bartosz Bańbor

Początek spotkania: 20:30

Sędzia: Artur Kuśmierz

Gdzie oglądać piątkowy mecz Motor - Apator? Początek o godzinie 20:30. Transmisję z piątkowego meczu kibice znajdą w Eleven Sports 1. Stream online proponuje Canal+ Online i Polsat Box Go, kanały Eleven znajdziemy również w ofercie MEGOGO. Początek studia stacji Eleven o 17:30. Kibicom Apatora i Motoru tradycyjnie polecamy wizytę na stadionie. Relację i zdjęcia z meczu znajdziecie w naszym serwisie.