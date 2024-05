Zapendowska komentuje umiejętności Luny. Ostro!

Wujek wygadał się o partnerze Małgorzaty Tomaszewskiej. To on jest ojcem dziecka byłej prezenterki TVP

Elżbieta Zapendowska przez wiele lat była jurorką w programach "Idol" czy "Must Be The Music". Kobieta udzielała też lekcji wokalnych gwiazdom. Z jej wiedzy korzystali między innymi - Michał Bajor, Edyta Górniak czy Łukasz Zagrobelny. Uczniami Eli byli także Ryszard Rynkowski i Maryla Rodowicz. Niedawno Zapendowska w rozmowie z dziennikarzami Onetu wyjawiła, co sądzi o polskiej reprezentantce w tegorocznym konkursie Eurowizja. Na początku uznała, że utwór "The Tower" "arcydziełem na pewno nie jest". Potem było jeszcze gorzej.

Elżbieta Zapendowska rozprawia o Lunie

Elżbieta Zapendowska nie gryzła się w język, kiedy mówiła o Lunie. Według niej całość nie jest zbyt ambitna.

"To taki lekki przebój. Natomiast należy podkreślić, że wykonanie jest naprawdę słabe i amatorskie" - wyznała Zapendowska.

Ela odniosła się również do występu Luny na przed eurowizyjnych koncertach w Londynie. To właśnie wtedy polska artystka zmagała się z infekcją gardła.

"Oczywiście wtedy wokalistka mogła być w gorszej kondycji, ale nie ma możliwości, by to wpłynęło na intonację. Myślę sobie, że tutaj w grę nie wchodziła choroba, ale jednak brak zdolności wokalnych" - wyznała bez ogródek Zapendowska "Onetowi".

Według Zapendowskiej osoby decydujące o wyborze Luny do konkursu powinny ponieść odpowiedzialność za niepowodzenie.

"Szkoda mi tej dziewczyny, bo to nie jej wina, że została wplątana w aferę. Po prostu zdecydowali inni, którzy bardzo mocno się pomylili. Szkoda dziewczyny po prostu. Takie mam do tego podejście" - skomentowała Elżbieta w rozmowie z dziennikarzami Plejady.

Kiedy występ Luny na Eurowizji 2024?

W 68. Konkursie Piosenki Eurowizji udział bierze 37 artystów. W tym także nasza reprezentantka Luna. Pierwszy półfinał rozpocznie się 7 maja o godzinie 21:00, wtedy zobaczymy w nim uczestników z aż 15 krajów.

