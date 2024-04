Zapraszają na majówkę pod Toruniem. Finalistka The Voice of Poland zaśpiewa podczas Symfonii Wolności

- To wyjątkowe spotkanie, które wypełni serca muzyką, poezją, sztuką i wspólną radością. W programie tego wyjątkowego dnia czekają na Was liczne atrakcje, które zapewnią niezapomniane przeżycia dla wszystkich uczestników - zachęcają organizatorzy 3 Majowej Symfonii Wolności.

Na scenie uczestnicy zobaczą kwintet smyczkowy pod kierownictwem Daniela Pradelli, fantastycznego kompozytora i aranżera. To właśnie pod jego batutą zabrzmią polskie utwory muzyczne, wypełniając park w Brąchnówku magią dźwięków i emocji. Do tego dołączy utalentowana wokalistka, Aga Twardowska, finalistka The Voice of Poland, która swoim niepowtarzalnym głosem poruszy serca wszystkich obecnych.

3 Majowa Symfonia Wolności pod Toruniem. Moc atrakcji

Muzyka to bynajmniej nie wszystko. Na miejscu będzie również recytacja poezji, wystawa filatelistyczna, elementy inscenizacji oraz gościnne występy Teatru Miejsca. Dla najmłodszych przygotowano także specjalne atrakcje, aby i oni mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym święcie kultury i wolności.

- Nie zapominamy także o kulinariach! Tradycyjne potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z pewnością umilą to wydarzenie wszystkim uczestnikom. Warto również podkreślić, że wydarzenie organizowane jest we współpracy z Ziemią Gotyku, co dodaje mu dodatkowego blasku i znaczenia - podkreślają przedstawiciele Fundacji Kraj Wspaniały.

- Zapraszamy więc wszystkich do wspólnego świętowania! Naprawdę warto być z nami tego dnia. To będzie niezapomniana "3 Majowa Symfonia Wolności" - podsumowują organizatorzy.

Początek zaplanowano na godzinę 16:30. Wstęp jest wolny. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie w tym miejscu.