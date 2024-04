Majówka 2024 w Toruniu: Koncerty gwiazd, imprezy taneczne i wojskowe. Darmowe atrakcje, plan wydarzeń

Zapraszają na majówkę pod Toruniem. Finalistka The Voice of Poland zaśpiewa podczas Symfonii Wolności

Co w programie?

Majówka w Toruniu: Koncerty, imprezy taneczne, wydarzenia patriotyczne i historyczne

Władze Torunia zachęcają do spędzenia majówki w Toruniu i proponują moc kulturalnych atrakcji. Co ważne - w grodzie Kopernika majówka zaczyna się już 30 kwietnia, co z zadowoleniem ogłosili przedstawiciele Toruńskiej Agendy Kulturalnej. - Już od godziny 16:00 niesamowita energia i moc kolorów zagoszczą na Rynku Staromiejskim za sprawą kolejnej edycji „Święta Tańca”. Przez kilka godzin na plenerowej scenie swoje umiejętności prezentować będą toruńskie szkoły tańca, zespoły taneczne i soliści, którzy udowodnią jak pięknym połączeniem sztuki i sportu jest taniec - czytamy na stronie UMT.

- Z kolei o godz. 19:00 w Sali Koncertowej CKK Jordanki odbędzie się koncert Urszuli Dudziak & Rodziewicz Quartet. Występowała i nagrywała wspólnie z takimi sławami, jak m.in.: Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Jaco Pastorius i Ron Carter. Niezwykła osobowość, z jeszcze bardziej niezwykłą historią, niecodzienną skalą głosu, swobodą i perfekcją intonacji oraz oryginalną techniką wokalną - dodają przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia. A co nas czeka w kolejnych dniach? Na nudę nie będzie czasu.

Taka będzie majówka 2024 w Toruniu. Plan wydarzeń, koncerty, uroczystości wojskowe i nie tylko

Środa, 1 maja

Środa w Toruniu będzie idealną okazją, aby spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół, ciesząc się wspaniałą atmosferą i atrakcjami kulturalnymi. Już od godziny 12:00 do 17:00 na terenie Zamku Krzyżackiego odbędą się ,,Toruńskie Medievalia”, gdzie uczestnicy będą mogli wziąć udział w grach i zabawach w stylu średniowiecznym. O godz. 14:00 UMT zaprasza na wydarzenie "Oda do radości” na Rynku Staromiejskim, podczas którego będzie można skosztować pysznego tortu z okazji 20–lecia dołączenia Polski do Unii Europejskiej. O 17:00 i 19:00 torunianie wysłuchają koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich Probaltica.

Czwartek, 2 maja

Trzeci dzień majówki zapowiada się równie interesująco jak poprzednie. O godzinie 14:00 rozpocznie się przemarsz wojskowy ze Skweru im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej na Rynek Staromiejski. To niepowtarzalna okazja, by oddać szacunek naszym bohaterom wojskowym.

W godz. 14:30-16:30 na Rynku Staromiejskim odbędzie się piknik patriotyczny, którego głównym celem jest stworzenie przyjaznej, rodzinnej atmosfery ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, warsztatami patriotycznymi dla dzieci, występami zespołów wokalno-tanecznych i pokazem zabytkowych pojazdów. Gra miejska dla rodzin będzie doskonałą okazją, by dzieci i dorośli mogli aktywnie uczestniczyć w obchodach, kultywując przy tym wartości patriotyczne oraz poszerzając swoją wiedzę na temat historii naszego kraju. Nie zabraknie słodkiego poczęstunku.

Wieczorem, o godz. 19:00 Rynek Staromiejski stanie się areną wyjątkowego muzycznego wydarzenia. Na Koncercie Orkiestry Wojskowej w Toruniu będzie można usłyszeć wielu utalentowanych solistów.

Piątek, 3 maja

W dniu Święta Konstytucji 3 maja, Rynek Staromiejski również stanie się miejscem szczególnych wydarzeń. Już o godzinie 11:45 zaplanowane jest złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z 1 i 3 maja 1982 roku. To moment refleksji i szacunku wobec bohaterskich czynów naszych przodków, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszego kraju. O godz. 12:00 odbędzie się msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Toruńskiej. Następnie, na godz. 13:15 na placu między Dworem Artusa a Ratuszem Staromiejskim zaplanowano uroczystość wojskową.

Wieczorem, o godzinie 17:00, na scenie na Rynku Staromiejskim odbędzie się koncert Macieja Tachera, znakomitego i cenionego przez publiczność artysty. Jego muzyka przeniesie nas w świat emocji i refleksji, będąc doskonałym uzupełnieniem dnia pełnego pamięci i patriotyzmu.

Ostatnim wydarzeniem tego dnia będzie koncert „Zaucha Serca Bicie”, który rozpocznie się o godzinie 19:00. Na scenie zaprezentują się wybitni artyści: Ania Karwan, Ewa Abart, Mateusz Wiśniewski, Dodo Jaszczyńska oraz Paweł Wolsztyński. Ich muzyka nawiązuje do dziedzictwa polskiej sceny muzycznej, przypominając twórczość Andrzeja Zauchy.

Sobota, 4 maja

W sobotę 4 maja Rynek Staromiejski będzie miejscem niezwykłych muzycznych doświadczeń, które zachwycą każdego miłośnika dźwięków. Już o godzinie 17:00 rozpocznie się koncert Basi Kawy na scenie głównej. Wyjątkowy głos, kobieca autentyczność, a do tego pięciostrunowe skrzypce elektryczne – jedyne takie w Polsce! Jej muzyka to połączenie energetycznych utworów skrzypcowych w stylu Vanessy Mae/Lindsey Stirling z pełnymi emocji utworami wokalnymi.

O godzinie 20:00 zaplanowany jest kolejny wyjątkowy koncert – tym razem wystąpi Kapela ze Wsi Warszawa. Zespół istnieje od 1997 roku, tworząc awangardowe interpretacje muzyki tradycyjnej Mazowsza. Zdobył liczne nagrody na festiwalach folkowych, wydał kilka albumów, w tym „Hop Sa Sa” i „NORD”, oraz koncertował na całym świecie, prezentując swój niekonwencjonalny styl i zestawiając tradycję z nowoczesnością.

- Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki na Rynek Staromiejski, aby wspólnie cieszyć się tymi wyjątkowymi koncertami i zatopić się w magii dźwięków. To będzie niepowtarzalna okazja do spędzenia niedzielnego wieczoru w towarzystwie doskonałej muzyki i pozytywnych emocji - czytamy na stronie UMT.

Niedziela, 5 maja

W niedzielę, 5 maja, Rynek Staromiejski zamieni się w niezwykłą scenerię dla miłośników bluesa. W godzinach od 19:00 do 20:30 odbędzie się koncert „Nocna Zmiana Bluesa” na głównej scenie. Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa to najpopularniejszy polski zespół bluesowy, działający nieprzerwanie przez 40 lat, wydając 28 płyt i koncertując na całym świecie. Ich koncerty to połączenie bluesa, folku, jazzu i piosenki autorskiej, pełne energii i refleksji.

Artyści występujący podczas tego koncertu zabiorą nas w podróż przez historię bluesa, prezentując zarówno klasyki gatunku, jak i własne kompozycje. Ich muzyka będzie pełna pasji, autentyczności i duszy, co sprawi, że każdy z uczestników tego wyjątkowego wieczoru poczuje się częścią tej niezwykłej atmosfery.

Majówka na Zamku Krzyżackim i Krzywej Wieży

W okresie od 1 do 5 maja, malownicze tereny zamku Krzyżackiego oraz niezwykła Krzywa Wieża stają się miejscami niezwykłych wydarzeń kulturalnych, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów z daleka. Zamek Krzyżacki otwiera swoje bramy dla najmłodszych entuzjastów kultury i historii, oferując wyjątkowe warsztaty. Od godziny 10:00 do 16:00 dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, które nie tylko uczą, ale także bawią. Pod okiem doświadczonych animatorów, mali uczestnicy będą miały okazję tworzyć, odkrywać tajemnice zamku oraz zaprzyjaźniać się z historią w sposób pełen radości i kreatywności. W godz. 10-18 każdy może odkryć piękno Zamku Krzyżackiego w zupełnie nowy sposób, korzystając z technologii wirtualnej rzeczywistości. Dodatkowo, na terenie zamku odbędzie się również barwny jarmark, gdzie można zakupić unikalne rękodzieła, pamiątki oraz przysmaki lokalnej kuchni.

Z kolei Krzywa Wieża staje się miejscem spotkań miłośników sztuki i admiratorów twórczości Pabla Picassa. Od godziny 10:00 do 18:00, na terenie budynku będzie można podziwiać wyjątkową wystawę prac tego słynnego artysty. Ekspozycja ta nie tylko zachwyca swoim pięknem, ale także inspiruje do refleksji nad przesłaniem i znaczeniem dzieł Picassa w dzisiejszym świecie sztuki. Wszystkie te wydarzenia tworzą niepowtarzalną atmosferę pełną nauki, inspiracji i rozrywki dla wszystkich uczestników. Dlatego też, niezależnie od wieku czy zainteresowań, dni 1-5 maja na Zamku Krzyżackim i Krzywej Wieży to czas, który warto przeżyć wraz z rodziną i przyjaciółmi.

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Zamieszczamy go pod naszym tekstem. Jedno jest pewne - w Toruniu będzie się działo!