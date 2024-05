Tadeusz Rydzyk ma pilny apel do Polaków. Ważne słowa ojca dyrektora!

Tadeusz Rydzyk zwrócił się do Polaków w trakcie mszy świętej. O co apelował ojciec dyrektor?

W sobotę, 18 maja, wierni przybyli do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu, by uczestniczyć w uroczystej mszy z okazji rocznicy konsekracji świątyni, a także rocznicy 104. urodzin papieża Jana Pawła II. Nabożeństwu przewodniczył ordynariusz diecezji płockiej, ks. bp Szymon Stułkowski, a w uroczystości brał również udział o. Tadeusz Rydzyk. Ojciec dyrektor w swoim przemówieniu poruszył temat aborcji, który jest ważnym przedmiotem dyskusji społecznych i politycznych w Polsce. Tadeusz Rydzyk przypomniał, co usłyszała Emilia Wojtyła, gdy była w ciąży i nosiła pod sercem Karola Wojtyłę.

- Lekarze mówili matce, mówili rodzicom: należy go usunąć. Mądra matka, żyjąca w prawdzie, kochająca Boga, mądry ojciec, powiedzieli: nie. A dzisiaj cieszymy się jego świętością, tym wszystkim, co zrobił dla Polski, dla Kościoła, dla świata. Wyciągnijmy z tego wnioski. Módlmy się, żebyśmy byli podobni do rodziców św. Jana Pawła II - zaapelował Tadeusz Rydzyk.

Duchowny odniósł się także do rocznicy konsekracji świątyni, w której odbywała się uroczysta msza.

- Kościół był budowany – od poświęcenia placu do wybudowania – cztery lata. To słuchacze Radia Maryja wybudowali ten kościół – wskazał dyrektor Radia Maryja.

