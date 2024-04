Rydzyk sięga głębiej do kieszeni pielgrzymów! Tego się nie spodziewali. Liczby mówią wszystko

Na obrzeżach Torunia jest kościół. Został on wybudowany jako wotum za życie Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Przy kościele jest parking, a obok niego restauracja. Ta jest własnością fundacji Lux Veritatis. Założycielem fundacji i jej prezesem jest najsłynniejszy zakonnik w Polsce - ojciec Tadeusz Rydzyk. Jeszcze nie tak dawno ciastko kosztowało w niej 8 złotych, dzisiaj trzeba wydać na nie 10 zł. Najprawdopodobniej to nie jest koniec podwyżek. Za kawę też trzeba zapłacić więcej, co potwierdził na miejscu nasz dziennikarz. Dla tych pielgrzymów, którzy wcześniej byli w lokalu, ceny będą niemiłą niespodzianką. To nie są dobre informacje dla tych, którzy planowali wrócić do Torunia i skosztować pyszności od redemptorysty. Ceny produktów w lokalu ojca Rydzyka znajdziecie w galerii, którą zamieszczamy poniżej.

Tanio w restauracji już było, teraz będzie jeszcze drożej. Panie, które pracują w lokalu redemptorysty nie chciały nam powiedzieć, dlaczego podrożało ciasto. Odesłały nas do ojca Tadeusza Rydzyka.

Jakie są dzieła najbardziej znanego zakonnika w Polsce, każdy widzi. Fundacja ojca Tadeusza Rydzyka zbudowała tężnie, Park Pamięci i muzeum poświęcone życiu Jana Pawła. Wielu twierdzi, że po tym jak PiS przestał rządzić, kurek z pieniędzmi został zakręcony. Nie wiadomo, czy chociaż złotówka popłynie do fundacji Tadeusza Rydzyka za Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Nie wiadomo też, czy redemptorysta przygotował się na takie chude lata.

W ostatnich dniach Rydzyk gorąco apeluje do słuchaczy Radia Maryja o przekazanie 1,5% podatku. Wierzy, że będzie mógł liczyć na hojność swoich zwolenników.

