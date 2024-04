Rydzyk prosi wiernych o pomoc. Czasu jest niewiele

Jak co roku Tadeusz Rydzyk zwraca się do słuchaczy Radia Maryja i widzów TV Trwam z prośbą o przekazanie 1,5 proc. podatku na rzecz Fundacji “Nasza Przyszłość”. Na stronie Radia Maryja pojawił się specjalny artykuł zachęcający słuchaczy do tego, aby wsparli fundację. Czasu jest jednak niewiele, ponieważ każdy, kto chce przekazać Tadeuszowi Rydzykowi 1,5 proc. swojego podatku musi to zrobić do 30 kwietnia. Tylko do końca miesiąca Urząd Skarbowy czeka na nasze PIT-y. Aby to zrobić, należy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego we właściwej rubryce.

Do przekazania 1,5 proc. podatku zachęca nie tylko Tadeusz Rydzyk, ale również dyrektor Fundacji "Nasza Przyszłość" Szymon Cieślar. - Widzimy dzisiaj szczególną potrzebę kształcenia i wychowania młodzieży w duchu wartości katolickich. Gest przekazania 1,5 proc. podatku może w tym niezmiernie pomóc - zachęca Cieślar.

Co gorsza dla Tadeusza Rydzyka i Fundacji "Nasza Przyszłość", nie wszyscy emeryci, dominujący wśród słuchaczy Radia Maryja, nie będą mogli wesprzeć duchownego. 1,5 proc. podatku odprowadzić można bowiem tylko w momencie jego faktycznego zapłacenia. Liczne grono słuchaczy "Radia Maryja" nie otrzymuje od ZUS więcej niż 2500 zł brutto. Ta grupa emerytów zwolniona jest z płacenia podatku.

Źródło: Radio Maryja, fakt.pl

