Tak karmi znany duchowny

Rydzyk trafił na Tik Toka! Znany youtuber zachwycony kalafiorową i dorszem

Mariusz Korzus | ap 12:51

To jest koniec świata. Po naszym materiale o tym, jak karmi ojciec Tadeusz Rydzyk do jego restauracji w Toruniu zajechał pierwszy youtuber. Krótki filmik z degustacji zamieścił na Tik Toku. MrKryha potwierdził tylko to, co my już wiedzieliśmy. Rydzyk karmi tanio i dobrze. Gessler nie miałaby co u niego robić.