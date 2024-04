Kim jest Paweł Gulewski? Wiek, wykształcenie, życiorys. Sylwetka nowego prezydenta Torunia

Torunianie, którzy w 2024 roku głosowali po raz pierwszy, nie mają prawa pamiętać takich wyborów samorządowych. Michał Zaleski nie tylko musiał rywalizować w II turze, ale koniec końców przegrał i to wyraźnie. Pokonał go kandydat Koalicji Obywatelskiej, Paweł Gulewski. Triumfator mógł liczyć na poparcie na poziomie 65% i nawet niska frekwencja nie miała szans popsuć humoru Gulewskiemu. Tego samego dnia zwycięzca mówił, że "to nie jest żaden koniec, tylko początek". Przedstawiciel KO zapowiedział, że wśród wiceprezydentów znajdzie się kobieta, a on będzie współpracował nie tylko z ludźmi ze swojej partii. Kim jest Paweł Gulewski, który przejął stery w grodzie Kopernika?

Wybory samorządowe 2024. Paweł Gulewski prezydentem Torunia! Polały się łzy. Tak zwycięzca skomentował wyniki

Kim jest Paweł Gulewski? Wiek, wykształcenie, życiorys, sylwetka prezydenta Torunia

Paweł Gulewski urodził się 5 marca 1981 roku. Niedawno skończył 43 lata. Jest absolwentem politologii na UMK w Toruniu. W latach 2005-2014 pracował w biurze poselskim wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego. Przed objęciem funkcji wiceprezydenta miasta w czerwcu 2020 roku, pracował w spółce FST Management, jako doradca zarządu. Od 2010 do 2020 roku był radnym miejskim. Z urzędu wiceprezydenta miasta ustąpił w styczniu tego roku.

- Dwa razy byłem w Stanach. Najpierw w 2004 roku pracowałem na zmywaku, a potem wszystkie zarobione pieniądze wydałem na życie po to, aby odbyć staż w naszej ambasadzie. Ten staż otwierał mi drzwi do pracy w dyplomacji, ale nie zdecydowałem się na pójście tą drogą. Do Polski wróciłem z jednym laptopem. To było ważne doświadczenie - powiedział dziennikarzowi "Super Expressu" Mariuszowi Korzusowi.

Drugi raz to był wyjazd zarobkowy. Przez trzy miesiące Paweł Gulewski pracował jako kelner. Zaprzysiężenia Pawła Gulewskiego na prezydenta Torunia nastąpi 7 maja. Jakie plany ma na najbliższe miesiące?

Paweł Gulewski zapowiedział, że jego pierwsze spotkanie odbędzie się z załogą i personelem Domu Pomocy Społecznej. Powtórzył, że nie zamierza zabudowywać Wrzosowiska, nie będzie budował domów na Winnicy nad Wisłą, będzie zazieleniał miasto, rozmawiał z trzecim sektorem oraz biznesem, a także chce jeszcze w tym roku rozpocząć remont ulicy Olsztyńskiej.

