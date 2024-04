Wyniki wyborów 2024 w Toruniu. Paweł Gulewski z ogromną przewagą! PKW: Toruń ma nowego prezydenta

Wyniki wyborów samorządowych 2024 w Toruniu: Paweł Gulewski czy Michał Zaleski?

Michał Zaleski rządził Toruniem od 2002 roku. Ostatnie lata to dominacja doświadczonego samorządowca, ale rok 2024 to już zupełnie inna para kaloszy. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Paweł Gulewski wygrał I turę, uzyskując aż 38,28%. Zaleski mógł liczyć na poparcie na poziomie 26,41% i po raz pierwszy od wielu lat szykował się do drugiej tury, w dodatku z pozycji goniącego rywala. Faworytem był pretendent, do niedawna zresztą zastępca Zaleskiego. Ostateczny werdykt mieszkańców miał zapaść 21 kwietnia. Dalszy ciąg materiału z wynikami wyborów w Toruniu znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Wybory samorządowe 2024: Wyniki wyborów na prezydenta Torunia. Kto wygrał II turę?

Aktualizacja 01:32

Dane z 124 na 124 (100,00%) obwodów głosowania w ponownym głosowaniu

Paweł Gulewski - 65,00%

Michał Zaleski - 35,00%

Aktualizacja 01:11

Uwaga! Dane z 123 na 124 (99,19%) obwodów głosowania w ponownym głosowaniu

Paweł Gulewski - 65,07%

Michał Zaleski - 34,93%

Aktualizacja 23:30

PKW: Dane z 113 na 124 (91,12%) obwodów głosowania w ponownym głosowaniu:

Paweł Gulewski - 64,79%Michał Zaleski - 35,21%

Aktualizacja 23:00

Przewaga Pawła Gulewskiego robi się coraz większa. Toruń ma nowego prezydenta!

Aktualizacja 22:20

Po godzinie 22:15 PKW opublikowała dane z 20,16% obwodów (25/124). Oto wyniki:

Paweł Gulewski - 62,94%

Michał Zaleski - 37,06%

Aktualizacja 21:55

Paweł Gulewski prowadzi! Jak podaje "TVN 24", po przeliczeniu 50 komisji, kandydat Koalicji Obywatelskiej ma przewagę nad kontrkandydatem.

Aktualizacja 21:45

- Zaraziłeś nas energią, pozytywnym działaniem. Gratuluję ci i dziękuję w imieniu koła. Nie zawiodłeś naszych oczekiwań. Taka refleksja na podstawie tych i poprzednich wyborów wyciągnęliśmy wnioski. Działaliśmy zespołowo - powiedział znany działacz Jacek Gajewski.

- Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie wszyscy ludzie, którzy stoją vis a vis nas. To kandydaci do Rady Miasta Torunia, wkrótce radni. Dziękuje wolontariuszom, mojemu sztabowi, który był najbliżej mnie - powiedział Paweł Gulewski, kandydat KO na prezydenta grodu Kopernika.

Aktualizacja 21:30

- Dziękuję za kampanię i wszelką pomoc. Jeżeli zostanę radnym, będę nadal pracował dla dobra Torunia. Proszę, abyśmy nadal tworzyli zespół - powiedział do obecnych w sztabie prezydent Michał Zaleski. Obaj kandydaci wciąż czekają na wyniki z grodu Kopernika.

Aktualizacja 21:20

Frekwencja w Toruniu wyniosła 32,67%, a w województwie kujawsko-pomorskim 32,63% - to dane z godziny 17:00. Kolejne dane liczbowe już niebawem w tym materiale.

Wcześniej pisaliśmy:

W niedzielę, 21 kwietnia po godz. 21 stacje TVP, TVN i Polsat przedstawiły szacunkowe wyniki wyborów prezydenckich. Na oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Torunia przyjdzie nam jeszcze poczekać. Paweł Gulewski czy Michał Zaleski? Artykuł z wynikami z grodu Kopernika będziemy aktualizować na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia naszego serwisu i komentowania wyborów na naszym profilu w mediach społecznościowych. Nasi dziennikarze przygotują również komentarze kandydatów i przedstawicieli komitetów.