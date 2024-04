Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na prezydenta Torunia: Sensacyjna pierwsza tura. Tego mało kto się spodziewał

Przyszliśmy do lokalu Rydzyka. Spotkały nas niemiłe niespodzianki. Czegoś takiego jeszcze nie było

PKW podała wyniki ze 124 obwodów głosowania (100%). Potwierdzają one zwycięstwo Pawła Gulewskiego i drugą turę wyborów. Jak to wygląda we szczegółach?

Paweł Gulewski - 26548 głosów (38,28%)

Michał Zaleski - 18315 głosów (26,41%)

Adrian Mól - 8872 głosy (12,79%)

Bartosz Szymański - 6296 głosów (9,08%)

Piotr Wielgus - 3960 głosów (5,71%)

Maciej Cichowicz - 2726 głosów (3,93%)

Magdalena Noga - 1624 głosów (2,34%)

Dariusz Kubicki - 1011 głosów (1,46%)

Tego mało kto się spodziewał. Wyniki pierwszej tury wyborów na prezydenta Torunia są dalekie od oczekiwań urzędującego prezydenta grodu Kopernika, Michała Zaleskiego, który był uznawany za zdecydowanego faworyta. Urzędujący od 2002 roku gospodarz Torunia tym razem nie będzie spał spokojnie, tylko zostanie zmuszony do dogrywki. Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych 2024 o fotel prezydenta Torunia walczyło ośmiu kandydatów:

Maciej Cichowicz (KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy)

Paweł Gulewski (KWW Koalicja Obywatelska)

Dariusz Kubicki (KWW Kocham Toruń)

Adrian Młól (KWW Prawo i Sprawiedliwość)

Magdalena Noga (KWW Koalicja Ruchów Miejskich)

Bartosz Szymanski (KWW Aktywni dla Torunia)

Piotr Wielgus (KWW Lewica)

Michał Zaleski (KWW Michała Zaleskiego)

W poniedziałek (8 kwietnia 2024) po godzinie 6:30 pojawiły się wyniki z 116 na 124 obwodów głosowania (93,55%). Z danych PKW wynika, że pierwszą turę wyborów w Toruniu wygrał Paweł Gulewski, z kilkunastoma % przewagi nad Michałem Zaleskim. Kandydat Koalicji Obywatelskiej i rządzący miastem od 2002 roku prezydent spotkają się w drugiej turze. Wszystko wskazuje na to, że 21 kwietnia czeka nas dogrywka.

Spójrzmy na wyniki z Obwodowej Komisji Wyborcza numer 57 - Zespół Szkół Technicznych, ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń:

Paweł Gulewski - 404 głosy (44,84%)

Michał Zaleski - 208 głosów (23,08%)

Bartosz Szymański - 100 głosów (11,10%)

Adrian Mól - 70 głosów (7,77%)

Piotr Wielgus - 46 głosów (5,11%)

Magdalena Noga - 29 głosów (3,22%)

Maciej Cichowicz - 25 głosów (2,77%)

Dariusz Kubicki - 19 głosów (2,11%)

Artykuł będzie aktualizowany!

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów w województwie kujawsko-pomorskim

Po godzinie 21:00 poznaliśmy wyniki wyborów samorządowych 2024. Emocji nie brakowało w wielu regionach Polski. Tak wyglądają wyniki badania exit poll (Ipsos dla TVN, TVP, Polsatu) w województwie kujawsko-pomorskim:

Koalicja Obywatelska – 38,5%

Prawo i Sprawiedliwość – 28,7%

Trzecia Droga – 16,2%

Lewica – 7%

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – 6,3%

Inne komitety – 1,2%

