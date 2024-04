Zapowiadamy walkę o pas mistrza Torunia. W jednym narożniku obecny prezydent, w drugim triumfator pierwszej tury

Wyrzucili go z klubu KO, a teraz proponują "stołek" za poparcie w II turze! Co zrobi Bartosz Szymanski?

Wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych 2024 w Toruniu dla wielu były sporym zaskoczeniem. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Paweł Gulewski uzyskał 38,28% głosów i miał niespełna 12% więcej od urzędującego prezydenta, Michała Zaleskiego. Obaj panowie staną do dogrywki, którą zaplanowano na 21 kwietnia. Redakcja "Super Expressu" zaproponowała obu komitetom pojedynek w formie odpowiedzi na te same pytania. Codziennie będziemy publikować da materiały - po jednym dla każdego kandydata. Paweł Gulewski i Michał Zaleski spróbują przekonać wyborców do oddania głosu na swoją osobę. Z przymrużeniem oka nazwaliśmy to pojedynkiem bokserskim o pas mistrza Torunia. Ostateczny werdykt zapadnie 21 kwietnia, ale przed kandydatami kilka dni, które być może okażą się kluczowe.

Wybory samorządowe 2024 w Toruniu: Pojedynek bokserski o mistrzostwo Torunia. Paweł Gulewski czy Michał Zaleski?

Materiały przygotowali dziennikarze "Super Expressu", Mariusz Korzus i Konrad Marzec. Codziennie będą one publikowane w odstępie kilkunastu - kilkudziesięciu minut. W wyniku losowania, pierwszy na pytania odpowiadał prezydent Michał Zaleski. Pierwsza runda już we wtorek, 16 kwietnia. Zachęcamy do przeczytania wypowiedzi kandydatów i wyrobienia sobie własnych opinii. A 21 kwietnia będziemy rzecz jasna relacjonować wszystkie wydarzenia, związane z wieczorem wyborczym.

Zobacz galerię: Wybory samorządowe 2024 w Toruniu. Tak wyglądało głosowanie