Wymowne słowa

Rewolucja w Toruniu! Rydzyk już może drżeć. "Uwierzcie, że możemy!"

Mariusz Korzus | eitor 15:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Paweł Gulewski (43 l.) z Koalicji Obywatelskiej pewnie zmierza po prezydenturę Torunia. Jeśli mieszkańcy wybiorą go w drugiej turze, to będą go rozliczać z tej obietnicy wyborczej. Gulewski zapewnił nas, że jako nowy gospodarz miasta nie będzie brał udział w uroczystościach związanych z rocznicami Radia Maryja i ojcem Rydzykiem.