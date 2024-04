Na Instagramie Kate i Williama niespodziewanie pojawiło się czarno-białe zdjęcie. Co się dzieje?! Już wszystko jasne

Wokół zdjęć zamieszczanych na oficjalnej stronie księżnej Kate i księcia Williama w mediach społecznościowych wybuchła ostatnio niejedna burza. Po tym, jak księżna Kate niespodziewanie zniknęła, a potem pokazała rodzinną fotografię, światowe agencje zaczęły ją wycofywać, mówiąc wprost, że to nowoczesny fotomontaż. Rodzina królewska musiała się tłumaczyć, pisząc, że to Kate wrzuciła zbyt wyedytowane zdjęcia, potem okazało się, że księżna zmaga się z rakiem... W tym kontekście pierwszy rzut oka na oficjalną stronę książęcej pary mógł niepokoić. Na Instagramie Kate i Williama niespodziewanie pojawiło się czarno-białe, stylowe zdjęcie przedstawiające parę następców tronu.

Dziś 13. rocznica ślubu księżnej Kate i księcia Williama

Wybór kolorystyki mógł niepokoić, ale na szczęście szybko okazało się, że chodzi o radosną rocznicę. To wielki dzień dla Kate i Williama! Otóż fotografia została zamieszczona z okazji 13. rocznicy ich ślubu. Na zdjęciu widzimy młodszych, uśmiechniętych Kate i Williama podczas pamiętnej bajkowej uroczystości. Oby jak najszybciej powróciły dla nich radosne dni! Póki co brak oficjalnych doniesień o stanie zdrowia księżnej Kate.

Plotki o księżnej Kate były naprawdę szalone. Potem okazało się, że ma raka

Po tym, jak 17 stycznia rodzina królewska ogłosiła, że żona księcia Williama przeszła "operację brzucha", o Kate słuch zaginął. Początkowo mówiono, że wróci do pracy na Wielkanoc. Potem na oficjalnym profilu rodziny królewskiej pojawiło się dziwne, przerobione w programie graficznym zdjęcie Kate z dziećmi, a gdy wielkie agencje zaczęły je wycofywać, teorie spiskowe narosły. Ludzie wymyślali najprzeróżniejsze rzeczy na temat tego, gdzie jest Kate, mówiono nawet o zdradzie księcia Williama, rozwodzie, zamknięciu Kate w bunkrze przeciwatomowym czy o śpiączce. W końcu księżna przerwała milczenie i 22 marca opublikowała oświadczenie wideo, w którym ujawniła swoją diagnozę.

"Jak możecie sobie wyobrazić, dojście do siebie po poważnej operacji zajęło mi trochę czasu, zanim mogłam rozpocząć leczenie"

W oświadczeniu wideo na temat swojego zdrowia księżna Kate powiedziała, że początkowo przeprowadzono u niej operację nie wiedząc jeszcze o obecności nowotworu: „Wtedy sądzono, że moja choroba nie jest nowotworem. Operacja zakończyła się sukcesem. Jednak badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność raka. Dlatego mój zespół medyczny doradził mi, że powinnam przejść chemioterapię zapobiegawczą i jestem obecnie na wczesnym etapie tego leczenia” - mówiła Kate. „To było niezwykle trudnych kilka miesięcy dla całej naszej rodziny, ale miałam fantastyczny zespół medyczny, który świetnie się mną zaopiekował, za co jestem bardzo wdzięczna. Jak możecie sobie wyobrazić, dojście do siebie po poważnej operacji zajęło mi trochę czasu, zanim mogłam rozpocząć leczenie. Ale, co najważniejsze, zajęło nam trochę czasu, aby wyjaśnić wszystko George’owi, Charlotte i Louisowi w odpowiedni dla nich sposób i zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze. Jak już im powiedziałam, czuję się dobrze i z każdym dniem staję się silniejsza, koncentrując się na rzeczach, które pomogą mi wyzdrowieć zarówno na umyśle i ciele, jak i na duchu. William u mojego boku jest także wielkim źródłem pocieszenia i pewności. Podobnie jak miłość, wsparcie i życzliwość, które okazywało tak wielu z Was. To wiele znaczy dla nas obojga”.

