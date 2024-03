Coraz więcej chorych na raka. Naukowcy mówią o nieznanym czynniku

Nie tylko księżna Kate. Naukowcy ujawniają tajemniczy wzrost zachorowań na raka wśród młodszych pacjentów. „Nie jest znana przyczyna tego zjawiska"

Księżna Kate choruje na raka - takie okazało się rozwiązanie zagadki, która od miesięcy nurtowała nie tylko Brytyjczyków zaniepokojonych zniknięciem przyszłej królowej. Wiadomość była tym bardziej szokująca, że dopiero co brytyjska rodzina królewska poinformowała o tym, iż z nowotworem walczą także król Karol III oraz Sarah Ferguson, była żona księcia Andrzeja, brata monarchy. Co się dzieje? Czemu aż tyle osób w rodzinie królewskiej cierpi na raka? Zachodnia prasa pisze, że to nie jest tylko problem brytyjskiej monarchii, ale całego świata. Rośnie liczba zachorowań na nowotwory, zwłaszcza w grupie pacjentów w średnim wieku i nie jesteśmy w stanie znaleźć wyjaśnienia - podają naukowcy. Co dokładnie mówią o tym bardzo niepokojącym zjawisku?

Brytyjski profesor: „Może istnieć nieznany czynnik środowiskowy, którego nie odkryliśmy pomimo szeroko zakrojonych badań”

"Obecnie panuje epidemia nowotworów u młodych ludzi, poniżej 50. roku życia” – powiedział dziennikowi The Telegraph dr Shivan Sivakumar, profesor nadzwyczajny onkologii na Uniwersytecie w Birmingham w Anglii. „Nie jest znana przyczyna tego zjawiska, ale obserwujemy, że coraz więcej pacjentów choruje na raka brzucha” – dodał lekarz. Przykładowo, badanie opublikowane w zeszłym roku w BMJ Oncology wykazało 79-procentowy wzrost globalnej zachorowalności na nowotwory we wczesnym stadium i 27-procentowy wzrost liczby zgonów z powodu nowotworów w latach 1990–2019. „Może istnieć nieznany czynnik środowiskowy, którego nie odkryliśmy pomimo szeroko zakrojonych badań” - dodaje prof. Andrew Beggs, konsultant chirurg jelita grubego i starszy pracownik kliniczny na Uniwersytecie w Birmingham.

Oświadczenie księżnej Kate. "Jak możecie sobie wyobrazić, dojście do siebie po poważnej operacji zajęło mi trochę czasu, zanim mogłam rozpocząć leczenie"

W oświadczeniu wideo na temat swojego zdrowia księżna Kate powiedziała, że początkowo przeprowadzono u niej operację nie wiedząc jeszcze o obecności nowotworu: „Wtedy sądzono, że moja choroba nie jest nowotworem. Operacja zakończyła się sukcesem. Jednak badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność raka. Dlatego mój zespół medyczny doradził mi, że powinnam przejść chemioterapię zapobiegawczą i jestem obecnie na wczesnym etapie tego leczenia” - mówiła Kate. „To było niezwykle trudnych kilka miesięcy dla całej naszej rodziny, ale miałam fantastyczny zespół medyczny, który świetnie się mną zaopiekował, za co jestem bardzo wdzięczna. Jak możecie sobie wyobrazić, dojście do siebie po poważnej operacji zajęło mi trochę czasu, zanim mogłam rozpocząć leczenie. Ale, co najważniejsze, zajęło nam trochę czasu, aby wyjaśnić wszystko George’owi, Charlotte i Louisowi w odpowiedni dla nich sposób i zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze. Jak już im powiedziałam, czuję się dobrze i z każdym dniem staję się silniejsza, koncentrując się na rzeczach, które pomogą mi wyzdrowieć zarówno na umyśle i ciele, jak i na duchu. William u mojego boku jest także wielkim źródłem pocieszenia i pewności. Podobnie jak miłość, wsparcie i życzliwość, które okazywało tak wielu z Was. To wiele znaczy dla nas obojga”.

