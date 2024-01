Szok! Kolejna choroba w rodzinie królewskiej! "U księżnej zdiagnozowano raka"

Trzecia osoba z brytyjskiej rodziny królewskiej trafiła do szpitala! U znanej księżnej zdiagnozowano nowotwór. Wcześniej informowano o hospitalizacji księżnej Kate i króla Karola III

Ta sytuacja zaczyna już naprawdę mocno niepokoić. Co się dzieje w brytyjskiej rodzinie królewskiej?! 17 stycznia Pałac Kensington poinformował o tym, że do szpitala trafiła księżna Kate. Zaledwie półtorej godziny później pojawił się kolejny oficjalny komunikat, tym razem o rychłej hospitalizacji samego króla Karola III. Już ten zbieg okoliczności mógł zdumiewać, a teraz okazuje się, że to nie wszystko. Brytyjskie media piszą, że kolejna znana osoba z brytyjskiej rodziny królewskiej ma problemy ze zdrowiem i wymaga pobytu w klinice oraz dalszych badań. W dodatku tym razem sprawa jest znacznie poważniejsza niż w przypadku księżnej Kate i króla Karola III, których hospitalizację ogłoszono w zeszłym tygodniu. U znanej księżnej, a konkretnie u Sarah Ferguson, byłej żony księcia Andrzeja nadal mieszkającej z nim w rezydencji Royal Lodge, zdiagnozowano nowotwór. Jest to czerniak. Podejrzany pieprzyk zauważono podczas operacji związanej z innym nowotworem, rakiem piersi. Sarah Ferguson usłyszała diagnozę tuż po Bożym Narodzeniu. Pacjentka przebywa w austriackiej klinice. Jak pisze Daily Mail, lekarze mają nadzieję, że po zabiegu usunięcia czerniaka księżna będzie zdrowa, bo nowotwór został wykryty wcześnie.

Na co chorują król Karol III i księżna Kate? Pałac Buckingham ujawnił szczegóły tylko w przypadku monarchy

Na co chorują król Karol III i księżna Kate? Pałac Buckingham uspokaja: "Podobnie jak tysiące mężczyzn każdego roku, król zgłosił się na leczenie powiększonej prostaty. Stan Jego Królewskiej Mości jest łagodny i w przyszłym tygodniu trafi do szpitala na zabieg korygujący. Publiczne wystąpienia króla zostaną przełożone na krótki okres rekonwalescencji". To powiększona prostata sprawiła, że monarcha musiał udać się na zabieg. A co z księżną Kate? Wygląda na to, że to zbieg okoliczności, iż oboje trafili do szpitala niemal jednocześnie. Zabieg Kate był według oficjalnych komunikatów także planowany wcześniej. 42-letnia żona księcia Williama została przyjęta do londyńskiej kliniki w Marylebone na zaplanowany zabieg 16 stycznia i pozostanie w szpitalu przez dziesięć do 14 dni. Potem wróci do domu w Berkishire, by odbywać rekonwalescencję. Co się stało? Na co choruje księżna Kate? Rodzina królewska nie ujawniła szczegółów poza tym, że chodziło o "operację brzucha". "Daily Mail" pisze, że "przyjmuje się, iż nie jest to nowotwór".

Dlaczego księżna Kate trafiła do szpitala? Pałac nie ujawnia wszystkiego. Jest mowa o "operacji brzucha"

Oto oświadczenie rzecznika Kensington Palace: "Jej Królewska Wysokość Księżna Walii została wczoraj przyjęta do londyńskiej kliniki w celu planowanej operacji jamy brzusznej. Operacja zakończyła się sukcesem i oczekuje się, że księżna pozostanie w szpitalu przez dziesięć do czternastu dni, zanim wróci do domu, aby kontynuować rehabilitację. Z aktualnych opinii lekarskich wynika, że powrót do obowiązków publicznych prawdopodobnie nastąpi dopiero po Wielkanocy. Księżna Walii docenia zainteresowanie, jakie wzbudzi to oświadczenie. Ma nadzieję, że społeczeństwo zrozumie jej pragnienie zachowania jak największej normalności dla swoich dzieci; oraz jej życzenie, aby jej osobiste dane medyczne pozostały prywatne. Pałac Kensington będzie przekazywał aktualne informacje na temat poprawy zdrowia Jej Królewskiej Mości jedynie wówczas, gdy pojawią się nowe istotne informacje do przekazania. Księżna Walii pragnie przeprosić wszystkie zainteresowane osoby za to, że musi przełożyć swoje nadchodzące zobowiązania. Nie może się doczekać powrotu do pracy tak szybko, jak to możliwe"

