Salma Hayek pokazała niepublikowane zdjęcia ze ślubu. Tak wyglądała 15 lat temu

Salma Hayek cała w skowronkach. Pokazała się w sukni ślubnej

Salma Hayek jest uwielbiana przez fanów. Nic dziwnego - jest naturalna, otwarta, ma dystans do siebie i wielki talent. 57-letnia aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Tym razem na Instagramie podzieliła się z obserwatorami niepublikowanymi dotąd zdjęciami ze swojej przeszłości. A dokładniej - jak sama pisze - z najpiękniejszego dnia w jej życiu. Aktorka obchodzi bowiem właśnie piętnastą rocznicę ślubu z biznesmenem, Francois-Henrim Pinaultem. "Nie ma słów, które mogłyby opisać błogosławieństwo znalezienia bratniej duszy. Do wszystkich, którzy ją znaleźli: nigdy nie traktujcie tego jako coś oczywistego. Do wszystkich, którzy tego nie zrobili: nigdy nie rezygnujcie. To był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu" - napisała, dołączając trzy niezwykłe fotografie.

Salma Hayek: "Wstyd się przyznać, ile musiał mnie prosić"

Na jednej z nich jest sama Hayek, na kolejnym jej dwie piękne suknie ślubne, a na ostatnim moment, w którym małżonkowie przysięgają sobie miłość. "Sposób, w jaki na siebie patrzycie, coś wspaniałego" - napisała pod postem Salmy aktorka, Jessica Alba. "Page Six" przypomina, że Hayek i Pinault, którzy poznali się w 2006 roku, zorganizowali swoje huczne wesele wraz z rodziną i przyjaciółmi kilka miesięcy po tym, jak po raz pierwszy pobrali się w sądzie w Paryżu, w walentynki 2009 roku. Droga do zawarcia związku małżeńskiego tej dwójki nie była jednak taka prosta. Hayek bowiem dwukrotnie odrzuciła oświadczyny Pinaulta. Podobno ze strachu. "Wstyd się przyznać, ile razy musiał mnie o to pytać" - mówiła w jednym z wywiadów w 2021 roku.

Para doczekała się wspólnie córki Valentiny, obecnie 16-letniej. On jest także ojcem Mathilde (23 l.), Augustina (17 l.) i François (26 l.) z poprzednich związków.