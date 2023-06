56-letnia Salma Hayek bez makijażu i w siwych włosach. Pokazała zmarszczki, fani w szoku!

Książę Harry wróci do rodziny królewskiej?! Jest jeden warunek

Wielki talent, zjawiskowa uroda i boskie ciało - Salma Hayek ma to wszystko. Piękna aktorka od dekad zachwyca fanów na całym świecie. Trudno uwierzyć, że gwiazda wkrótce dobiegnie sześćdziesiątki, bo najczęściej na ściankach wygląda młodziej od aktorek koło czterdziestki. Jaki jest jej sekret tak młodego wyglądu i świetnej formy? W jednym z wywiadów wyznała, że robi tylko jedno. "Nie stosuję żadnej diety, nie mam czasu na sport, po prostu praktykuję jogę. Jestem świadoma ciała, wiem, jak napinać mięśnie, by pracowały cały czas". Niektórzy fani nie dowierzają i zarzucają, że swoje zdjęcia obrabia w fotoszopie, by "ukryć zmarszczki i plamy starcze".

Salma Hayek pokazała zmarszczki. Fani: "Jesteś doskonała"

Salma Hayek właśnie pokazała wszystko. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym widać ją w całkowicie naturalnym wydaniu. "Oto ja po przebudzeniu, licząca ile siwych włosów i zmarszczek postanowiło dziś uświetnić imprezę" - napisała. Obserwatorzy - a Hayek ma ich 24,5 mln - docenili jej szczerość i obsypali ją komplementami. "Jesteś piękniejsza każdego ranka", "Dziękuję Ci za to. Pokazujesz, że nawet najsławniejsi i najpiękniejsi po prostu się starzeją", "Żartujesz? Jesteś doskonała", "Najpiękniejsze zmarszczki i siwe włosy", "Piękna! Każdy siwy włos, każda zmarszczka są dowodem życia przeżytego z miłością i odwagą" - piszą.

Salma Hayek: Niestosowne zachowanie w katolickiej szkole

Hayek przyszła na świat w 1966 roku jako córka śpiewaczki operowej. Chodziła do katolickiej szkoły, z której ją usunięto za niestosowne zachowanie. Studia natomiast rzuciła, by grać. Przełomem w jej karierze okazała się rola u boku Antonio Banderasa w "Desperado". Swoją klasę aktorka potwierdziła grając Fridę Kahlo. Od kilkunastu lat jest żoną Francois-Henri Pinaulta, francuskiego przedsiębiorcy i miliardera. Mają córkę Valentinę Palomę, która ma 15 lat.

