56-letnia Salma Hayek zamiast się starzeć młodnieje? "Ciało i twarz 25-latki" [GALERIA]

56-letnia Salma Hayek bezustannie zachwyca. Znana z powalającej urody i zabójczych krągłości gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym wygląda na co najmniej 30 lat mniej. "Czy ona ma 25 lat? Starzeje się wstecz!", "Co za kobieta, chyba nigdy nie wyglądała lepiej!", "Wygląda tak samo, jak 20 lat temu, szok!" - piszą jej obserwatorzy.

Salma Hayek - tak dobrze się trzyma, czy "ukrywa plamy starcze"?

Hayek, która powoli dobiega sześćdziesiątki, zdradziła kiedyś, że aby wyglądać tak dobrze robi tylko jedno. "Nie stosuję żadnej diety, nie mam czasu na sport, po prostu praktykuję jogę. Jestem świadoma ciała, wiem, jak napinać mięśnie, by pracowały cały czas". To jest jej sekret? Niektórzy fani nie dowierzają i zarzucają aktorce, że swoje zdjęcia obrabia w fotoszopie, by "ukryć zmarszczki i plamy starcze".

Salma Hayek i francuski bogacz

Hayek przyszła na świat w 1966 roku jako córka śpiewaczki operowej. Chodziła do katolickiej szkoły, z której ją usunięto za niestosowne zachowanie. Studia natomiast rzuciła, by grać. Przełomem w jej karierze okazała się rola u boku Antonio Banderasa w "Desperado". Swoją klasę aktorka potwierdziła grając Fridę Kahlo. Od kilkunastu lat jest żoną Francois-Henri Pinaulta, francuskiego przedsiębiorcy i miliardera. Mają córkę Valentinę Palomę, która ma 15 lat.

