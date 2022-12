57-letnia Paulina Porizkova biega po plaży topless. "Kobiety czuły się przy mnie źle"

Chiny tracą cierpliwość do Putina? "Na piśmie zażądali konkretnej daty"

Kilkunastoletnia dziewczyna pewnego dnia zgodziła się, by jej przyjaciel, który marzył, by zostać fotografem, zrobił jej kilka zdjęć. Mężczyzna wysłał fotki niebieskookiej blondynki do jednej z agencji modelek w Paryżu. Parę miesięcy później Paulina Porizkova brała już udział w pokazach mody największych kreatorów, pojawiała się na okładkach branżowych pism i zachwycała cały świat. Teraz supermodelka ma 57 lat, ale nie przestaje zachwycać. Twierdzi, że nie korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Nam pozostaje w takim razie pogratulować genów, bo dla pochodzącej z terenu byłej Czechosłowacji piękności czas naprawdę się zatrzymał.

Porizkova: "Dlaczego zdjęcie starszej kobiety tak niepokoi kolesi?"

Ona sama od lat próbuje przekonywać kobiety, że w każdym wieku mają prawo czuć się piękne, seksowne i pewne siebie. Raz po raz publikuje w mediach społecznościowych odważne zdjęcia. Parę miesięcy Porizkova temu pokazała się tam całkiem nago. "Dlaczego zdjęcie starszej kobiety, która odważy się czuć seksownie, jest tak niepokojące dla wszystkich tych kolesi w tym samym wieku, co ona? Kiedy robiłam takie zdjęcia jako nastolatka, czasami zawstydzały mnie kobiety, ale nigdy mężczyźni. Jedyne, co się zmieniło, to mój wiek" - napisała.

Paulina Porizkova rozbiera się na Instagramie. "Słyszałam, że kobiety czują się przeze mnie źle"

Teraz znów daje do myślenia. Na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym jest topless. Zaznacza przy tym, że fotka pochodzi z 2018 roku. "Cztery lata temu byłam na wakacjach z przyjaciółmi na Sint Maarten. Wylegiwałyśmy się na plaży, a ja zaproponowałam, żebyśmy powiedziały sobie nawzajem, jak wpływamy na innych ludzi. »Sprawiasz, że inne kobiety czują się piękne« - powiedziały mi. Byłam w szoku, bo dawniej mówiono mi, że mój wizerunek sprawiał, że kobiety czuły się źle przez dziesięciolecia" - napisała pod zdjęciem. Fanki zasypały ją komplementami. "To prawda, dzięki Tobie czuję się silna i piękna. Każdego dnia"; "Inspirujesz i sprawiasz, że cieszę się moimi dojrzałymi latami"; "Dzięki Tobie przestałam się bać starości" - piszą.

