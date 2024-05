i Autor: Xinhua News Agency/AP Co najmniej 19 osób zginęło w prowincji Guangdong na południu Chin, gdy doszło do zawalenia autostrady

Przerażająca katastrofa

Autostrada runęła, 19 osób zginęło! Dym i płomienie na miejscu zapadliska. Ofiar może być więcej

Michał Michalak | PAP 11:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Co najmniej 19 osób zginęło w prowincji Guangdong na południu Chin, gdy doszło do zawalenia autostrady. Do tragedii doszło w nocy z wtorku na środę, 1 maja, a media społecznościowe obiegły już filmy i zdjęcia z miejsca katastrofy. Widzimy na nich, jak z zapadliska unoszą się dym i płomienie. W zdarzeniu brało udział 48 osób, więc ofiar może być więcej.